Çakıl bebek Nisan Aktaş'ın son halini gören şaşıp kalıyor! Zaman gelip geçiyor Çocuktan Al Haberi'nde 3 yaşındaydı şimdi 9 yaşında
Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Çocuktan Al Haberi... 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Onlardan biri de Çakıl Bebek, Nisan Aktaş. 'Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?' sözleriyle hafızalara kazınan Nisan Aktaş şimdilerde koskoca bir kız. Gelin değişimine birlikte göz atalım.
İlk olarak 1998 yılında Berna Laçin'in sunumuyla Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çocuktan Al Haberi programı ardından Evrim Akın'ın sunumuyla devam etti. 22 Eylül 2019 yılında final yaparak ekrana veda eden programın konsepti, 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerliyordu. Ailelerin sevdiği programlar arasında yer alan Çocuktan Al Haberi'nde bazı çocuklar cevapları ve sempatiklikleriyle öne çıktı.
Tatlı diliyle izleyenleri ekrana kiliteyen Nisan Aktaş, cevaplarıyla da programa damgasını vurdu. Nisan'ın kurduğu birbirinden mantıklı cümleler sosyal medyayı hayrete düşürdü. 2014 doğumlu Nisan, yarışmada Çakıl Bebek olarak akıllarda kaldı.
Şimdilerde 8 yaşında olan Nisan'ın son halini görenler şoke oldu. Oldukça büyüdğü görülen Nisan, müzik sevgisini stüdyoya taşıdı.Müzik konusunda eğitim alan Nisan Aktaş'ı gören takipçileri, "geleceğin starı" yorumunda bulundu.
İşte başta Çocuktan Al Haberi'nin Nisan'ı olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri.