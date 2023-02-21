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Bahar Candan’dan skandal hac paylaşımı "Hacca gideceğim arkadaş arıyorum" Tepkiler çığ oldu yağdı "Allah belanı verir merak etme sen"

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye, deprem bölgelerindeki depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışırken Bahar Candan'dan sonra ablası Nihal Candan'dan da skandal bir paylaşım gelmişti. Candan kardeşler akıllara zarar paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kez Bahar Candan yaptığı hac ve deprem paylaşımlarıyla gündemde.

21.02.2023 10:00 - Son Güncelleme: 21.02.2023 10:01
Bahar Candan’dan skandal hac paylaşımı Hacca gideceğim arkadaş arıyorum Tepkiler çığ oldu yağdı Allah belanı verir merak etme sen

Geçtiğimiz günlerde deprem sonrası yaptığı skandal paylaşım tefe konan Bahar Candan dur durak bilmiyor. Yine skandal bir paylaşımıyla gündemde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bahar Candan’dan skandal hac paylaşımı Hacca gideceğim arkadaş arıyorum Tepkiler çığ oldu yağdı Allah belanı verir merak etme sen

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5'lik depremler 10 ili vurdu. Binlerce vatandaş hayatını kaybederken, binlerce insan evsiz, yurtsuz kaldı.

Bahar Candan’dan skandal hac paylaşımı Hacca gideceğim arkadaş arıyorum Tepkiler çığ oldu yağdı Allah belanı verir merak etme sen

Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları düzenleniyor.

Bahar Candan’dan skandal hac paylaşımı Hacca gideceğim arkadaş arıyorum Tepkiler çığ oldu yağdı Allah belanı verir merak etme sen

Tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken Candak kardeşlerden skandal paylaşımlar gelmişti hatırlarsanız.

Bahar Candan’dan skandal hac paylaşımı Hacca gideceğim arkadaş arıyorum Tepkiler çığ oldu yağdı Allah belanı verir merak etme sen

Depremin ikinci gününde Bahar Candan, üstsüz bir şekilde fotoğraf paylaşıp altına şu yorumu yazmıştı: Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz. Size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız

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