Müge Anlı’yı arayan Teknik Direktör Fevzi Layic’in yardım çığlıkları! ’Bilinci...’ Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut Rönesans Rezidans’tan çıktı mı?

"Binasındaki enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesine rağmen Taner Savut'tan henüz haber alınamadı. Taner Savut'un çevre illerdeki hastanelerde olma ihtimaline karşı fotoğrafının mümkün olduğu kadar paylaşılmasını sağlayalım lütfen"