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Haberler Magazin Müge Anlı'yı arayan Teknik Direktör Fevzi Layic'in yardım çığlıkları! 'Bilinci...' Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut Rönesans Rezidans'tan çıktı mı?

Müge Anlı'yı arayan Teknik Direktör Fevzi Layic'in yardım çığlıkları! 'Bilinci...' Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut Rönesans Rezidans'tan çıktı mı?

Müge Anlı'yı arayan Teknik Direktör Fevzi Layic'in yardım çığlıkları! Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut bulundu mu? Hatay Rönesans Rezidans enkazından çıktı mı? Teknik Direktör Fevzi Layic, Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'u aradıklarını belirtti ve yardım istedi. Volkan Demirel de önceki gün "Binasındaki enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesine rağmen Taner Savut'tan henüz haber alınamadı. Taner Savut'un çevre illerdeki hastanelerde olma ihtimaline karşı fotoğrafının mümkün olduğu kadar paylaşılmasını sağlayalım lütfen" paylaşımı yapmıştı. İşte detaylar...

20.02.2023 12:28 - Son Güncelleme: 20.02.2023 12:43
Müge Anlı’yı arayan Teknik Direktör Fevzi Layic’in yardım çığlıkları! ’Bilinci...’ Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut Rönesans Rezidans’tan çıktı mı?

"BELKİ BİLİNCİ YERİNDE DEĞİLDİR"

Müge Anlı'yı arayan Teknik Direktör Fevzi Layic'in yardım çığlıkları! Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut Rönesans Rezidans'tan çıktı mı?

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Müge Anlı’yı arayan Teknik Direktör Fevzi Layic’in yardım çığlıkları! ’Bilinci...’ Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut Rönesans Rezidans’tan çıktı mı?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden birçok kentimiz derinden etkilenirken, Hatay felaketten en fazla etkilenen şehirlerin başında geliyordu.

Müge Anlı’yı arayan Teknik Direktör Fevzi Layic’in yardım çığlıkları! ’Bilinci...’ Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut Rönesans Rezidans’tan çıktı mı?

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, orta saha oyuncusu Christian Atsu ile beraber yıkılan Rönesans Rezidans enkazının altında kalırken, Ganalı oyuncunun cansız bedenine depremin 13. gününde ulaşılırken, Taner Savut'un kaldığı daireye ulaşılmış ancak kendisine ulaşılamamıştı.

Müge Anlı’yı arayan Teknik Direktör Fevzi Layic’in yardım çığlıkları! ’Bilinci...’ Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut Rönesans Rezidans’tan çıktı mı?

Teknik Direktör Fevzi Layic Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'u aradıklarını belirtti ve yardım istedi.

Müge Anlı’yı arayan Teknik Direktör Fevzi Layic’in yardım çığlıkları! ’Bilinci...’ Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut Rönesans Rezidans’tan çıktı mı?

Teknik Direktör Fevzi Layic, "Belki tanıyan olmamıştır, bir hastanededir, bilinci yerinde değildir." diyerek vatandaşlara seslendi.

Müge Anlı’yı arayan Teknik Direktör Fevzi Layic’in yardım çığlıkları! ’Bilinci...’ Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut Rönesans Rezidans’tan çıktı mı?

Sportif direktöre halen ulaşılamaması sonrası Volkan Demirel sosyal medya hesabından Taner bir paylaşımda yaparken, bir çağrıda bulundu.

Müge Anlı’yı arayan Teknik Direktör Fevzi Layic’in yardım çığlıkları! ’Bilinci...’ Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut Rönesans Rezidans’tan çıktı mı?

"Binasındaki enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesine rağmen Taner Savut'tan henüz haber alınamadı. Taner Savut'un çevre illerdeki hastanelerde olma ihtimaline karşı fotoğrafının mümkün olduğu kadar paylaşılmasını sağlayalım lütfen"

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