Acun Ilıcalı 'Depremi söyledi mi?' diye merak edilirken Survivor'dan acı haber geldi! O ismin en yakını vefat etti çekilebilir
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ili derinden etkiledi. Binlerce can kaybı yaşanırken, yıkım büyük. Türkiye bir yandan kaybettiği vatandaşların yasını tutarken bir yandan da deprem bölgelerindeki afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu doğrultuda tüm televizyon kanalları da olağan akışlarına son verdi ve anbean deprem bölgelerinde yaşananları aktarıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor da, deprem sonrası yayınlanmamıştı. Herkes 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusunun yanıtını ararken sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.
20.02.2023 13:30 - Son Güncelleme: 20.02.2023 14:14