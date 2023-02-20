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Haberler Magazin Acun Ilıcalı 'Depremi söyledi mi?' diye merak edilirken Survivor'dan acı haber geldi! O ismin en yakını vefat etti çekilebilir

Acun Ilıcalı 'Depremi söyledi mi?' diye merak edilirken Survivor'dan acı haber geldi! O ismin en yakını vefat etti çekilebilir

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ili derinden etkiledi. Binlerce can kaybı yaşanırken, yıkım büyük. Türkiye bir yandan kaybettiği vatandaşların yasını tutarken bir yandan da deprem bölgelerindeki afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu doğrultuda tüm televizyon kanalları da olağan akışlarına son verdi ve anbean deprem bölgelerinde yaşananları aktarıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor da, deprem sonrası yayınlanmamıştı. Herkes 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusunun yanıtını ararken sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

20.02.2023 13:30 - Son Güncelleme: 20.02.2023 14:14
Acun Ilıcalı ’Depremi söyledi mi?’ diye merak edilirken Survivor’dan acı haber geldi! O ismin en yakını vefat etti çekilebilir

Survivor 2023 sezonunun yeni bölümlerine asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından ara verildi.

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Acun Ilıcalı ’Depremi söyledi mi?’ diye merak edilirken Survivor’dan acı haber geldi! O ismin en yakını vefat etti çekilebilir

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Survivor 2023 yarışmacılarının depremi bilip bilmediği merak konusu haline gelmişti.

Acun Ilıcalı ’Depremi söyledi mi?’ diye merak edilirken Survivor’dan acı haber geldi! O ismin en yakını vefat etti çekilebilir

Bu konuda sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

Acun Ilıcalı ’Depremi söyledi mi?’ diye merak edilirken Survivor’dan acı haber geldi! O ismin en yakını vefat etti çekilebilir

Whitevivor hesabı tarafından yapılan açıklamada depremin Survivor yarışmacılarına olduğu gün söylendiği iddia edildi.

Acun Ilıcalı ’Depremi söyledi mi?’ diye merak edilirken Survivor’dan acı haber geldi! O ismin en yakını vefat etti çekilebilir

Açıklamada, "Yarışmacı olan Aysu'nun en yakın arkadaşı malesef vefat etti. Aysu'nun çekilmesi söz konusu." denildi.

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