Bahar Candan'dan skandal eşcinsellik itirafı! Kürtaj olduğu bile iddia edilmişti: "Ebru Gündeş'in eski sevgilimle evleneceğini duyunca..."
Bahar Candan'dan skandal eşcinsellik itirafı! Kürtaj oduğu bile iddia edilmişti Candan'ın... Ebru Gündeş'in sessiz sedasız evlendiği söylenen Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'ın kulağı eski aşkı Bahar Candan sayesine sık sık çınlıyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla şaşkına çeviren Bahar Candan, katıldığı bir programda olay yaratacak yeni bir itirafla gündeme geldi. İşte detaylar...
Bahar Candan'dan skandal eşcinsellik itirafı! Kürtaj bile olduğu iddia edilmişti... İşte Benim Stilim'in yarışmacısı olarak tanınan ve her yaptığı olay olan Bahar Candan bir süre önce "Arkadaşlar, ben artık kafamda bazı şeyleri yendim ve artık kadınlardan hoşlanıyorum" diyerek cinsel tercihinin değiştiğini ve lezbiyen olduğunu duyurmuştu. Bahar Candan katıldığı bir yayında "Lezbiyen misin?" sorusuna yanıt verdi.
Ebru Gündeş ile evlendiği söylenen Rassan Khoshnaw'dan daha önce çocuk aldırdığı iddia edilen Bahar Candan'ın bu açıklamayı yapmasının sebebi bu ikilinin evleneceği haberini almış olmasıymış.
EBRU GÜNDEŞ HABERİNİ DUYUNCA...
Candan açıklamasında "Çok kedersiz bir açıklama oldu. Dubai'deydim orada eşcinsel bir hanım efendi yanımda çok aşağılandı. Kafam da çok atmıştı o dönem eski sevgilim Ebru Gündeş ile evleniyorlar mı neler oluyor diye erkeklere de sinirimden hem de o kızı da öyle görünce onların yanında olmak istedim. Öyle hissetmeden öyle hissettim dedim, duygularım tamamen erkeklere" dedi.
Reza Zarrab'tan boşanan Ebru Gündeş'in, Iraklı zengin iş insanı Rassan Khoshnaw ile birliktelik yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Rassan Khoshnaw ile evlendiği iddia edilen Ebru Gündeş iddialara sessiz kalırken şoke eden bir iddia daha geldi.