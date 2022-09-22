Bahar Candan'dan skandal eşcinsellik itirafı! Kürtaj olduğu bile iddia edilmişti: "Ebru Gündeş'in eski sevgilimle evleneceğini duyunca..."

EBRU GÜNDEŞ HABERİNİ DUYUNCA...

Candan açıklamasında "Çok kedersiz bir açıklama oldu. Dubai'deydim orada eşcinsel bir hanım efendi yanımda çok aşağılandı. Kafam da çok atmıştı o dönem eski sevgilim Ebru Gündeş ile evleniyorlar mı neler oluyor diye erkeklere de sinirimden hem de o kızı da öyle görünce onların yanında olmak istedim. Öyle hissetmeden öyle hissettim dedim, duygularım tamamen erkeklere" dedi.