Canan Ergüder'in tango dansı olay! Bir takipçisinin o yorumunu yanıtsız bırakmadı Ahsen Eroğlu'dan da destek gecikmedi: "Külot şov"
Canan Ergüder'in tango dansı olay! Bir takipçisinin o yorumunu yanıtsız bırakmadı Ahsen Eroğlu'dan da destek gecikmedi. Nisan 2021'de meme kanserine yakalanan oyuncu Canan Ergüder ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Son olarak sosyal medyada kırmızı elbisesiyle dans ettiği anları paylaşan Ergüder iç çamaşırının göründüğüne dair yorumlara yanıt verdi. Ünlü isme destek ise genç oyuncu arkadaşı Ahsen Eroğlu'ndan geldi.
22.09.2022 17:38 - Son Güncelleme: 22.09.2022 18:15
"KÜLOT ŞOV"
Canan Ergüder'in tango dansı olay! Bir takipçisinin o yorumunu yanıtsız bırakmadı Ahsen Eroğlu'dan da destek gecikmedi.
Behzat Ç.'deki oyunculuğuyla öne çıkan ardından 'Menajerimi Ara' ve 'Oğlum' dizilerinde rol alan Canan Ergüder geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalandı ve ekrana ara vererek kanser tedavisi oldu. Kanseri yenen oyuncu Canan Ergüder tango yaparken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.