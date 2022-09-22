Acun Ilıcalı'dan haber var kızı Banu ile motosiklet kazası geçirmişti... Ameliyata alınacağı açıklanan Acun'un son sağlık durumu...
Acun Ilıcalı'dan haber var! Kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun ile motosiklet kazası geçirmişti... Annesi İlknur ve babası Erün Ilıcalı'yı da bir trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'nın hayatının dönüm noktası da bir kazaydı. Sarıyer'de kızı Banu Ilıcalı ile motosikletle ilerlediği sırada ters yönden gelen bir araçla çarpışan Acun Ilıcalı'nın son sağlık durumu merak ediliyor. İşte ameliyat olacağı açıklanan Acun'un son durumu...
22.09.2022 16:34 - Son Güncelleme: 22.09.2022 16:43
Acun Ilıcalı'dan haber var kızı Banu ile motosiklet kazası geçirmişti... İşte Ameliyata alınacağı açıklanan Acun'un son sağlık durumu...
Saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı.