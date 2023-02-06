Bahar Candan’dan skandal deprem paylaşımı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın! İrem Derici, Ece Seçkin, Petek Dinçöz...
Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye, tek yürek olup depremzedeler için seferber olurken Bahar Candan'dan skandal bir paylaşım geldi. Candan'ın deprem ile ilgili yaptığı hadsiz paylaşım, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İrem Derici, Ece Seçkin, Petek Dinçöz, Gülben Ergen, Yeşim Salkım gibi birçok ünlü isim de Candan'a tepki gösterdi. İşte o paylaşım ve gelen tepkiler...
06.02.2023 23:48 - Son Güncelleme: 06.02.2023 23:48
Gece yarısı 04:17'de Kahramanmaraş/Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki şiddetli depremin ardından Gaziantep Nurdağı'nda 6.6 şiddetinde bir artçı sarsıntı meydana geldi.
Birçok artçı sarsıntının yaşandığı bölgede 10 il depremden etkilendi. Yerel saatle 13:24'te bu kez Kahramanmaraş/Elbistan merkez üssü 7.5 şiddetinde olmak üzere bağımsız bir deprem daha yaşandı.