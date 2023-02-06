Bahar Candan’dan skandal deprem paylaşımı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın! İrem Derici, Ece Seçkin, Petek Dinçöz...

Orhan Tatar depremle ilişkin son dakika açıklamasını şu şekilde yaptı: "Her iki depremde şu ana kadar 2 bin 316 ölü var, yaralı sayısı 13 bin 293, yıkılan bina sayısı 6 bin 216. 7840 kişi ise enkazdan sağ kurtarıldı"