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Haberler Magazin Bahar Candan’dan skandal deprem paylaşımı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın! İrem Derici, Ece Seçkin, Petek Dinçöz...

Bahar Candan’dan skandal deprem paylaşımı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın! İrem Derici, Ece Seçkin, Petek Dinçöz...

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye, tek yürek olup depremzedeler için seferber olurken Bahar Candan'dan skandal bir paylaşım geldi. Candan'ın deprem ile ilgili yaptığı hadsiz paylaşım, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İrem Derici, Ece Seçkin, Petek Dinçöz, Gülben Ergen, Yeşim Salkım gibi birçok ünlü isim de Candan'a tepki gösterdi. İşte o paylaşım ve gelen tepkiler...

takvim.com.tr
06.02.2023 23:48 - Son Güncelleme: 06.02.2023 23:48
Bahar Candan’dan skandal deprem paylaşımı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın! İrem Derici, Ece Seçkin, Petek Dinçöz...

Gece yarısı 04:17'de Kahramanmaraş/Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki şiddetli depremin ardından Gaziantep Nurdağı'nda 6.6 şiddetinde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bahar Candan’dan skandal deprem paylaşımı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın! İrem Derici, Ece Seçkin, Petek Dinçöz...

Birçok artçı sarsıntının yaşandığı bölgede 10 il depremden etkilendi. Yerel saatle 13:24'te bu kez Kahramanmaraş/Elbistan merkez üssü 7.5 şiddetinde olmak üzere bağımsız bir deprem daha yaşandı.

Bahar Candan’dan skandal deprem paylaşımı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın! İrem Derici, Ece Seçkin, Petek Dinçöz...

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depreme ilişkin son durumu deprem bölgesinden aktardı.

Bahar Candan’dan skandal deprem paylaşımı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın! İrem Derici, Ece Seçkin, Petek Dinçöz...

Orhan Tatar depremle ilişkin son dakika açıklamasını şu şekilde yaptı: "Her iki depremde şu ana kadar 2 bin 316 ölü var, yaralı sayısı 13 bin 293, yıkılan bina sayısı 6 bin 216. 7840 kişi ise enkazdan sağ kurtarıldı"

Bahar Candan’dan skandal deprem paylaşımı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın! İrem Derici, Ece Seçkin, Petek Dinçöz...

DESTEK YAĞDI
Depremin ardından Türk Kızılay ve AFAD'dan birçok ekip deprem bölgesine gönderildi. Deprem bölgesine başlatılan yardım kampanyasına Türkiye'nin her yerinden destek yağdı.

SON DAKİKA