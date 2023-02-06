Orhan Aydın “Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” deyip son durumu paylaştı: Çocuğumun anası enkazdan çıkarıldı sıra kızımda...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon'da da hissedildi. Tiyatrocu Orhan Aydın da Twitter hesabından Hatay'da yaşayan kızına ve eski eşine ulaşamadığını ve evlerinin yıkıldığını duyurdu. Yeni bir paylaşımda daha bulunan oyuncu, eski eşinin enkazdan kurtarıldığını belirterek son durumu paylaştı. Aydın, "Sıra kızımda (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor" ifadelerini kullandı.
06.02.2023 22:41 - Son Güncelleme: 06.02.2023 22:41
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Tiyatro Orhan Aydın önce sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurdu.
"ÇOCUĞUMUN ANNESİ ENKAZDAN KURTULDU"
Aydın, güzel haberi takipçileriyle paylaştı. Eski eşinin enkazdan kurtulduğunu duyuran Orhan Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren'i enkazdan halk çıkarmış.