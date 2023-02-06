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Haberler Magazin Orhan Aydın “Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” deyip son durumu paylaştı: Çocuğumun anası enkazdan çıkarıldı sıra kızımda...

Orhan Aydın “Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” deyip son durumu paylaştı: Çocuğumun anası enkazdan çıkarıldı sıra kızımda...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon'da da hissedildi. Tiyatrocu Orhan Aydın da Twitter hesabından Hatay'da yaşayan kızına ve eski eşine ulaşamadığını ve evlerinin yıkıldığını duyurdu. Yeni bir paylaşımda daha bulunan oyuncu, eski eşinin enkazdan kurtarıldığını belirterek son durumu paylaştı. Aydın, "Sıra kızımda (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr
06.02.2023 22:41 - Son Güncelleme: 06.02.2023 22:41
Orhan Aydın “Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” deyip son durumu paylaştı: Çocuğumun anası enkazdan çıkarıldı sıra kızımda...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Tiyatro Orhan Aydın önce sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurdu.

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Orhan Aydın “Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” deyip son durumu paylaştı: Çocuğumun anası enkazdan çıkarıldı sıra kızımda...

Aydın, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Kızıma ve annesine ulaşamıyorum..." ifadelerini kullandı.

Orhan Aydın “Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” deyip son durumu paylaştı: Çocuğumun anası enkazdan çıkarıldı sıra kızımda...

Oyuncu daha sonra kızı ve eski eşinin adresini yazarak, enkaz altında olduklarını söyledi ve "İmdat!" diyerek yardım istedi.

Orhan Aydın “Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” deyip son durumu paylaştı: Çocuğumun anası enkazdan çıkarıldı sıra kızımda...

Bir sonraki paylaşımda evlerinin yıkıldığını belirten oyuncu, Twitter hesabında yeni bir açıklama yaparak son durumu duyurdu.

Orhan Aydın “Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” deyip son durumu paylaştı: Çocuğumun anası enkazdan çıkarıldı sıra kızımda...

"ÇOCUĞUMUN ANNESİ ENKAZDAN KURTULDU"
Aydın, güzel haberi takipçileriyle paylaştı. Eski eşinin enkazdan kurtulduğunu duyuran Orhan Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren'i enkazdan halk çıkarmış.

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