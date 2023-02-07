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Haberler Magazin Gaziantep'te yaşayan iki akrabasını depremde kaybetti! Kahrolan Tuğba Altıntop acı haberi işte böyle duyurdu

Gaziantep'te yaşayan iki akrabasını depremde kaybetti! Kahrolan Tuğba Altıntop acı haberi işte böyle duyurdu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde sabah saatlerinde meydana gelen deprem etkisi Gaziantep'te de hissedildi. Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda iki akrabasının meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Acı haberi duyuran Altıntop, "Gaziantep Sakçagözü köyünde yaşayan akrabamız Meryem teyzem ve küçük torunu hakkında rahmetine yürüdüler" dedi.

takvim.com.tr
07.02.2023 15:21 - Son Güncelleme: 07.02.2023 15:22
Gaziantep’te yaşayan iki akrabasını depremde kaybetti! Kahrolan Tuğba Altıntop acı haberi işte böyle duyurdu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

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Gaziantep’te yaşayan iki akrabasını depremde kaybetti! Kahrolan Tuğba Altıntop acı haberi işte böyle duyurdu

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'un Gaziantep'te yaşamını sürdüren iki akrabasının acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Gaziantep’te yaşayan iki akrabasını depremde kaybetti! Kahrolan Tuğba Altıntop acı haberi işte böyle duyurdu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyuran Tuğba Altıntop, üzüntüsünü dile getirdi.

Gaziantep’te yaşayan iki akrabasını depremde kaybetti! Kahrolan Tuğba Altıntop acı haberi işte böyle duyurdu

Altıntop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Gaziantep Sakçagözü köyünde yaşayan akrabamız Meryem teyzem ve küçük torunu hakkında rahmetine yürüdüler."

Gaziantep’te yaşayan iki akrabasını depremde kaybetti! Kahrolan Tuğba Altıntop acı haberi işte böyle duyurdu

Ünlü isme başsağlığı mesajları gönderildi.

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