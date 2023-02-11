Bahar Candan’dan skandal bir deprem paylaşımı daha! Çıplak pozundan sonra tepkiler çığ gibi "Bu k*şar kadının yaptıklarını unutmayın" Taha Duymaz...
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye, deprem bölgelerindeki depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışırken Bahar Candan'dan sonra ablası Nihal Candan'dan da skandal bir paylaşım gelmişti. Candan kardeşleri dur durak bilmiyor. Bahar Candan skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi, tepkiler çığ gibi.
11.02.2023 09:02 - Son Güncelleme: 11.02.2023 09:16
Geçtiğimiz günlerde deprem sonrası yaptığı skandal paylaşım tefe konan Bahar Candan dur durak bilmiyor. Yine skandal bir paylaşımıyla gündemde.
Depremin ikinci gününde Bahar Candan, üstsüz bir şekilde fotoğraf paylaşıp altına şu yorumu yazmıştı: Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz. Size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız