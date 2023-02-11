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Haberler Magazin “Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” demişti Orhan Aydın'ın kızı Eylem'den kötü haber geldi! Enkazda kalan Eylem'in cansız bedeni bulundu

“Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” demişti Orhan Aydın'ın kızı Eylem'den kötü haber geldi! Enkazda kalan Eylem'in cansız bedeni bulundu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon'da da hissedildi. Tiyatrocu Orhan Aydın da Twitter hesabından Hatay'da yaşayan kızına ve eski eşine ulaşamadığını ve evlerinin yıkıldığını duyurmuş sonrasında da kızının annesinin sağ çıktığı müjdesini vermişti. Ancak Orhan Aydın'ın kızı Eylem'den beklenen haber gelmedi.

11.02.2023 09:29 - Son Güncelleme: 11.02.2023 09:29
“Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” demişti Orhan Aydın’ın kızı Eylem’den kötü haber geldi! Enkazda kalan Eylem’in cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Tiyatro Orhan Aydın önce sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurmuştu.

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“Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” demişti Orhan Aydın’ın kızı Eylem’den kötü haber geldi! Enkazda kalan Eylem’in cansız bedeni bulundu

Aydın, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Kızıma ve annesine ulaşamıyorum..." ifadelerini kullanmıştı.

“Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” demişti Orhan Aydın’ın kızı Eylem’den kötü haber geldi! Enkazda kalan Eylem’in cansız bedeni bulundu

Oyuncu daha sonra kızı ve eski eşinin adresini yazarak, enkaz altında olduklarını söyledi ve "İmdat!" diyerek yardım istemişti.

“Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” demişti Orhan Aydın’ın kızı Eylem’den kötü haber geldi! Enkazda kalan Eylem’in cansız bedeni bulundu

Bir sonraki paylaşımda evlerinin yıkıldığını belirten oyuncu, Twitter hesabında yeni bir açıklama yaparak son durumu duyurmuştu.

“Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” demişti Orhan Aydın’ın kızı Eylem’den kötü haber geldi! Enkazda kalan Eylem’in cansız bedeni bulundu

"ÇOCUĞUMUN ANNESİ ENKAZDAN KURTULDU"
Ardından eski eşinin enkazdan kurtulduğunu duyuran Orhan Aydın, şu ifadeleri kullanmıştı: "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren'i enkazdan halk çıkarmış.

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