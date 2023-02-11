“Tek varlığımdır ve çok canım acıyor” demişti Orhan Aydın'ın kızı Eylem'den kötü haber geldi! Enkazda kalan Eylem'in cansız bedeni bulundu
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon'da da hissedildi. Tiyatrocu Orhan Aydın da Twitter hesabından Hatay'da yaşayan kızına ve eski eşine ulaşamadığını ve evlerinin yıkıldığını duyurmuş sonrasında da kızının annesinin sağ çıktığı müjdesini vermişti. Ancak Orhan Aydın'ın kızı Eylem'den beklenen haber gelmedi.
11.02.2023 09:29 - Son Güncelleme: 11.02.2023 09:29
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Tiyatro Orhan Aydın önce sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurmuştu.
"ÇOCUĞUMUN ANNESİ ENKAZDAN KURTULDU"
Ardından eski eşinin enkazdan kurtulduğunu duyuran Orhan Aydın, şu ifadeleri kullanmıştı: "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren'i enkazdan halk çıkarmış.