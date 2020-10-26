Bahar Candan'dan Şevval Şahin'e İstiklal Marşı tepkisi! 'Türkiye'nin en salak kızı bile...'
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Bahar Candan, Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin'e tepki gösterdi. Koltuk tepesinde İstiklal Marşı okuyan Bahar Candan, Instagram paylaşımında, "Türkiye'nin en salak kızı bile bunu söyleyebiliyor Şevval" ifadelerini kullandı. İşte katıldığı programda kendisine yöneltilen sorulara yanıt veremeyen Şevval Şahin'e Bahar Candan'dan gelen İstiklal Marşı tepkisi...
26.10.2020 17:20
- Son Güncelleme: 26.10.2020 17:36
'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda yarışan Nihal Candan'ın kardeşi olarak programa dahil olan Bahar Candan, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Zaman zaman saç rengiyle, zaman zaman paylaşımlarıyla, zaman zaman da yaptığı ilginç photoshop'larla gündeme gelen Bahar Candan, Şevval Şahin'e tepki gösterdi!
YAYINI TERK ETTİ!
21 yaşındaki model, 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına sinirlenip, yayını bırakmıştı. Sakinleşip geri gelen Şahin'in, "Fahrettin Koca'yı (Sağlık Bakanı) tanıyor musunuz?" sorusunu ise "Pas" diyerek yanıtlamaması şaşırtmıştı.
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