Bahar Candan'dan Şevval Şahin'e İstiklal Marşı tepkisi! 'Türkiye'nin en salak kızı bile...'

Şevval Şahin'in, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?" sorusunu bilememesi hakkında bir paylaşımda bulunan Bahar Candan, koltuğun tepesine çıkıp İstiklal Marşı'nı okumaya başladı ve o anları da takipçileriyle paylaştı.