Danla Bilic’in Enes Batur itirafı: Yıllardır bana aşık!
Danla Bilic, önceki akşam bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Enes Batur'un kendisini sevmediği yönünde attığı tweetin hatırlatılması üzerine açıklamada bulunan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, "Enes Batur yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor" dedi.
26.10.2020 16:48
- Son Güncelleme: 26.10.2020 16:58
Makyaj videolarıyla adını duyuran Danla Bilic, muhabirin, "Enes Batur sizin için 'Danla Bilic'i sevmiyorum' diye tweet attı" demesi üzerine magazin gündeminde çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
"YILLARDIR REDDİYORUM"
Danla Bilic, "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var. Reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor" dedi.
26 yaşındaki fenomen, "Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor. Hak veriyorum, ben olsam ben de bana aşık olurdum" sözleri ile iddiasını devam ettirdi.
Danla Bilic'in gündem olan bu sözlerinin ardından gözler Enes Batur'a çevrildi.
KORONAYI YENDİ
Geçtiğimiz ay korona virüse yakalanan YouTuber Enes Batur, karantinayı ihlal etmesi nedeniyle bir öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Batur, sevgilisi Ece Naz Üçer ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, hastalığı yendiklerini ve izolasyon süreçlerinin son bulduğunu duyurmuştu.