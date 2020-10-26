Haberler Galeri Magazin Danla Bilic’in Enes Batur itirafı: Yıllardır bana aşık!

Danla Bilic’in Enes Batur itirafı: Yıllardır bana aşık!

Danla Bilic, önceki akşam bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Enes Batur'un kendisini sevmediği yönünde attığı tweetin hatırlatılması üzerine açıklamada bulunan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, "Enes Batur yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor" dedi.

26.10.2020 16:48 - Son Güncelleme: 26.10.2020 16:58
Danla Bilic’in Enes Batur itirafı: Yıllardır bana aşık!

Makyaj videolarıyla adını duyuran Danla Bilic, muhabirin, "Enes Batur sizin için 'Danla Bilic'i sevmiyorum' diye tweet attı" demesi üzerine magazin gündeminde çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Danla Bilic’in Enes Batur itirafı: Yıllardır bana aşık!

"YILLARDIR REDDİYORUM"

Danla Bilic, "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var. Reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor" dedi.

Danla Bilic’in Enes Batur itirafı: Yıllardır bana aşık!

26 yaşındaki fenomen, "Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor. Hak veriyorum, ben olsam ben de bana aşık olurdum" sözleri ile iddiasını devam ettirdi.

Danla Bilic’in Enes Batur itirafı: Yıllardır bana aşık!

Danla Bilic'in gündem olan bu sözlerinin ardından gözler Enes Batur'a çevrildi.

Danla Bilic’in Enes Batur itirafı: Yıllardır bana aşık!

KORONAYI YENDİ

Geçtiğimiz ay korona virüse yakalanan YouTuber Enes Batur, karantinayı ihlal etmesi nedeniyle bir öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Batur, sevgilisi Ece Naz Üçer ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, hastalığı yendiklerini ve izolasyon süreçlerinin son bulduğunu duyurmuştu.

Danla Bilic’in Enes Batur itirafı: Yıllardır bana aşık!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Miran'ı Akın Akınözü arasındaki bu gerçek şaşırttı! Sevilen iki meğer...
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Miran'ı Akın Akınözü arasındaki bu gerçek şaşırttı! Sevilen iki meğer...