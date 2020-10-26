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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ayrıldı mı? Yaş farkıyla sosyal medyanın dilinden düşmeyen aşk...
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ayrıldı mı? Yaş farkıyla sosyal medyanın dilinden düşmeyen aşk...
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın ayrıldığı iddia edildi. Aralarında 18 yaş fark bulunan ve sık sık bu konu ile gündeme gelen Serenay Sarıkaya çiftinin bir kez daha ayrıldığı iddiası Cem Yılmaz'ın muhabirlere verdiği yanıt nedeniyle gündeme geldi. Ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgilisi Serenay Sarıkaya soruldu. Cem Yılmaz, 'Serenay Sarıkaya ile ayrıldınız mı?' sorusuna, 'Evet, ayrıldık' yanıtını verdi. İlişkilerinin ortaya çıkmasıyla günlerce gündemden düşmeyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya arasındaki 18 yıllık yaş farkı, sosyal medyada ikilinin 2001 yılındaki halliyle ti'ye alınmıştı...
26.10.2020 17:55
- Son Güncelleme: 26.10.2020 18:13
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ayrıldığını açıkladı. Yaş farkıyla sosyal medyanın dilinden düşmeyen aşk bitti mi?
tv100'ün haberine göre; bugün ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgiliği Serenay Sarıkaya soruldu.
Ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabı verdi.Geçtiğimiz yıl sonunda birlikte olmaya başlayan çift, ilk olarak Yunanistan'da birlikte görüntülenmişti. Bir süre sonra Türkiye'de de görüntülenen ikilinin aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
İkili daha sonra birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, aşklarını tamamen açık bir şekilde yaşamaya başlamıştı. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi? sorusu da merak edilenler arasında.
Başlaması olay ayrılması bir başka olay olan Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz ilişkisinin bittiği haberlerinin ardından sosyal medya kullanıcıları ünlü ikilinin eski hallerini yine gündeme getirdi.