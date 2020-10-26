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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ayrıldı mı? Yaş farkıyla sosyal medyanın dilinden düşmeyen aşk...

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın ayrıldığı iddia edildi. Aralarında 18 yaş fark bulunan ve sık sık bu konu ile gündeme gelen Serenay Sarıkaya çiftinin bir kez daha ayrıldığı iddiası Cem Yılmaz'ın muhabirlere verdiği yanıt nedeniyle gündeme geldi. Ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgilisi Serenay Sarıkaya soruldu. Cem Yılmaz, 'Serenay Sarıkaya ile ayrıldınız mı?' sorusuna, 'Evet, ayrıldık' yanıtını verdi. İlişkilerinin ortaya çıkmasıyla günlerce gündemden düşmeyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya arasındaki 18 yıllık yaş farkı, sosyal medyada ikilinin 2001 yılındaki halliyle ti'ye alınmıştı...

26.10.2020 17:55 - Son Güncelleme: 26.10.2020 18:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





