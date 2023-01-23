Bahar Candan'dan Mert Ramazan Demir açıklaması: "İkimiz de çıtırız ikimizden çıtır çıtır..." Yalı Çapkını'nın Ferit'ini ifşa eden Candan....

"SARILDIĞI KİŞİ AFRA DEĞİL"

Videoda çiftin sarmaş dolaş oldukları iddia edilirken gerçek çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Saraçoğlu'nun kıyafetlerini inceleyen kullanıcılar, Demir'in sarıldığı kişinin başka biri olduğunu söyledi. İkili ise haklarında çıkan aşk iddiasına sessiz kalmaya devam ediyor.

Tüm bunlar olurken bir de Bahar Candan ifşası gündeme bomba gibi düşmüştü.