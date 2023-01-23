Bahar Candan'dan Mert Ramazan Demir açıklaması: "İkimiz de çıtırız ikimizden çıtır çıtır..." Yalı Çapkını'nın Ferit'ini ifşa eden Candan....
Yalı Çapkını dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrama yapan Mert Ramazan Demir hakkında gün geçmiyor ki yeni bir haber çıkmasın... Kısa süre önce Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayıran Afra Saraçoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Demir önceki gün de Bahar Candan tarafından ifşalanmıştı. Bahar Candan'ın, Mert Ramazan Demir hakkında paylaşımına Demir'den bir yanıt gelmemişti. Günler sonra Bahar Candan konu hakkında bir açıklama yaptı. İşte Bahar Candan'ın Mert Ramazan Demir sözleri...
Yalı Çapkını'nda başrolleri paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e ait olduğu iddia edilen sarmaş dolaş görüntüler magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Afra Saraçoğlu yakın zamanda kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile yaklaşık dört yıllık ilişkisini noktalamıştı.
Bu görüntüler bazı sosyal medya kulanıcıları tarafından Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir olarak gösterilirken bazıları ise kıyafetleri nedeniyle Afra olmadığı, yanındaki yapımcılar olduğu ileri sürülmüştü.
"SARILDIĞI KİŞİ AFRA DEĞİL"
Videoda çiftin sarmaş dolaş oldukları iddia edilirken gerçek çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Saraçoğlu'nun kıyafetlerini inceleyen kullanıcılar, Demir'in sarıldığı kişinin başka biri olduğunu söyledi. İkili ise haklarında çıkan aşk iddiasına sessiz kalmaya devam ediyor.
Tüm bunlar olurken bir de Bahar Candan ifşası gündeme bomba gibi düşmüştü.