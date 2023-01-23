Ateş Kuşları’nın Eyüboğlu Ailesi'nden peş peşe itiraflar: "Daha önce oynadığım karakterlerden çok farklı"
Ateş Kuşları'nın Eyüboğlu Ailesi'nden peş peşe itiraflar geldi. Atv ekranlarında sezonun en iyi açılışını yapan 'Ateş Kuşları' dizisinin oyuncularından Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Nizam Namidar, Serkan Ercan ve Lilya İrem Salman karakterleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte kah ağlatan kah güldüren Ateş Kuşları dizisi hakkında merak edilenler...
"DAHA ÖNCE OYNADIĞIM KARAKTERLERDEN ÇOK FARKLI"
Ateş Kuşları'nın Eyüboğlu Ailesi'nden peş peşe itiraflar geldi. atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği yeni dizisi Ateş Kuşları, ekran yolculuğuna bomba gibi giriş yaptı.
Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulan dizileri arasında yerini alan Ateş Kuşları'nın oyuncuları rolleri hakkında ilk kez konuştu.
Dizinin Nizam'ı Nizam Namidar, Menderes'i Serkan Ercan, Nazmiye'si Boncuk Yılmaz, Hacer'i Gonca Cilasun ve Hüma'sı Lilya İrem Salman; rolleri hakkında bakın neler söyledi.
Oyunculuk serüveninde daha önce Nizam gibi bir karakter canlandırmadığını dile getiren Nizam Namidar; Sıcak bir atmosferde, iyi bir ekip ve yönetmenle çalışıyoruz. Çok değerli isimlerle çalışıyoruz, set çok keyifli." dedi.
"MENDERES ZEKİ AMA ZEKASINI AKSİ YÖNDE KULLANAN BİR KARAKTER"
Serkan Ercan, dizide canlandırdığı Menderes Eyüboğlu'nu "Menderes, son derece akıllı ve zeki biri ancak o zekasını aksi yönde kullanıyor. Zekasını insanların canını acıtmak için kullanan bir karakter. Menderes'le tek ortak yönüm ayakkabı numaramızın aynı olması." sözleriyle anlattı.