Yalı Çapkını'nın Ferit'ine bakın sanki İbrahim Tatlıses'in oğlu! Görenlerin nutku tutuldu Mert Ramazan Demir ile İdo Tatlıses...
Yalı Çapkını'nın Ferit'ine bakın sanki İbrahim Tatlıses'in oğlu! Görenlerin nutku tutuldu Mert Ramazan Demir ile İdo Tatlıses sosyal medya gündeminde. Son dönemde rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile aşk yaşadığı iddialarıyla sık sık gündeme gelen 24 yaşındaki Mert Ramazan Demir'in İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile olan benzerliği herkesi şaşkına çevirdi.
24.01.2023 16:30 - Son Güncelleme: 24.01.2023 16:31
Yalı Çapkını'nın Ferit'ine bakın sanki İbrahim Tatlıses'in oğlu! Görenlerin nutku tutuldu. Mert Ramazan Demir ile İdo Tatlıses benzerliği sosyal medya gündeminde.
Normal hayatta da çok yakın arkadaş olan ancak bu samimiyetin 'aşk' iddialarıyla yorumlanmasıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in eski hali ve yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.