Burcu Özberk'in ormanda yakalandığı aşkı çarçabuk bitti! Burak Özberk gizemli sevgilisinden ayrıldı
12 Aralık 1989 tarihinde dünyaya gelen güzel oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu. Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteri ile yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Burcu Özberk hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde yerini korumayı başarıyor. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Burcu Özberk'in gizli aşk macerasının son bulduğu ve sevgilisinden ayrıldığı öne sürüldü.
02.10.2021 08:45
- Son Güncelleme: 02.10.2021 08:49
Son dönemin yıldız isimlerinden biri olan Burcu Özberk'ten ayrılık haberi. Burcu Özberk'in sessiz sedasız yürüttüğü ilişkisinin sonlandığı iddiası sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri Burcu Özberk. Afili Aşk dizisiyle kariyerinde yaşadığı ivmeyle şimdilerde adından söz ettiriyor.