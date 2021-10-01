EDHO’nun Ünal Kaplan’ıydı... Gülenay Kalkan eşi Tarık Ünlüoğlu'nu ölüm yıldönümünde andı kaleme aldığı satılar yürek burktu
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki 'Ünal Kaplan' karakterleriyle hafızalara kazınan Tarık Ünlüoğlu, 2019'un Ekim ayında akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede vefat emişti. Usta sanatçı, ölümünün ikinci yıl dönümünde sevenleri tarafından özlemle anıldı. Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ise oyuncunun ölüm yıl dönümüne özel yaptığı paylaşımla yürek burktu. İşte Gülenay Kalkan'ın takipçilerini duygulandıran o paylaşımı...
01.10.2021 11:47
- Son Güncelleme: 01.10.2021 11:47
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakteri ile izleyici karşısına çıkan Tarık Ünlüoğlu, 2019'un Ekim ayında akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede 61 yaşında vefat emişti.
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ise oyuncunun ölüm yıl dönümüne özel yaptığı paylaşımla yürek burktu.