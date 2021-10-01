EDHO’nun Ünal Kaplan’ıydı... Gülenay Kalkan eşi Tarık Ünlüoğlu’nu ölüm yıldönümünde andı kaleme aldığı satılar yürek burktu

Kalkan, usta sanatçının fotoğraflarını şu notla Instagram sayfasında yayınladı: "Öteki aleme geçişinin 2. Yılı… Yüreğimde sönmeyen ateşin, gözümün gördüğü her yerde, her şeyde sen varsın, canım sevgilim... Buluşuncaya kadar..."