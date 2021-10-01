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Haberler Magazin EDHO’nun Ünal Kaplan’ıydı... Gülenay Kalkan eşi Tarık Ünlüoğlu'nu ölüm yıldönümünde andı kaleme aldığı satılar yürek burktu

EDHO’nun Ünal Kaplan’ıydı... Gülenay Kalkan eşi Tarık Ünlüoğlu'nu ölüm yıldönümünde andı kaleme aldığı satılar yürek burktu

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki 'Ünal Kaplan' karakterleriyle hafızalara kazınan Tarık Ünlüoğlu, 2019'un Ekim ayında akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede vefat emişti. Usta sanatçı, ölümünün ikinci yıl dönümünde sevenleri tarafından özlemle anıldı. Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ise oyuncunun ölüm yıl dönümüne özel yaptığı paylaşımla yürek burktu. İşte Gülenay Kalkan'ın takipçilerini duygulandıran o paylaşımı...

01.10.2021 11:47 - Son Güncelleme: 01.10.2021 11:47
EDHO’nun Ünal Kaplan’ıydı... Gülenay Kalkan eşi Tarık Ünlüoğlu’nu ölüm yıldönümünde andı kaleme aldığı satılar yürek burktu

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakteri ile izleyici karşısına çıkan Tarık Ünlüoğlu, 2019'un Ekim ayında akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede 61 yaşında vefat emişti.

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EDHO’nun Ünal Kaplan’ıydı... Gülenay Kalkan eşi Tarık Ünlüoğlu’nu ölüm yıldönümünde andı kaleme aldığı satılar yürek burktu

1 Ekim 2019'da vefat eden usta sanatçı, ölümünün ikinci yıl dönümünde sevenleri tarafından özlemle anıldı.

EDHO’nun Ünal Kaplan’ıydı... Gülenay Kalkan eşi Tarık Ünlüoğlu’nu ölüm yıldönümünde andı kaleme aldığı satılar yürek burktu

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ise oyuncunun ölüm yıl dönümüne özel yaptığı paylaşımla yürek burktu.

EDHO’nun Ünal Kaplan’ıydı... Gülenay Kalkan eşi Tarık Ünlüoğlu’nu ölüm yıldönümünde andı kaleme aldığı satılar yürek burktu

Kalkan, usta sanatçının fotoğraflarını şu notla Instagram sayfasında yayınladı: "Öteki aleme geçişinin 2. Yılı… Yüreğimde sönmeyen ateşin, gözümün gördüğü her yerde, her şeyde sen varsın, canım sevgilim... Buluşuncaya kadar..."

EDHO’nun Ünal Kaplan’ıydı... Gülenay Kalkan eşi Tarık Ünlüoğlu’nu ölüm yıldönümünde andı kaleme aldığı satılar yürek burktu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Gülenay Kalkan'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü sanatçıya duydukları özlemi bir kez daha dile getirdi.

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