Bahar Candan sezonu bikinili paylaşımlarıyla açtı ama en çok ayakları konuşuldu "Ne diyim buna kendine bakmıyor musun aynada?"
Skandal kardeşler Candanlar, olay yaratan paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Deprem sonrası yaptığı ve olay yaratan paylaşımlar sonrası yine Bahar Candan bu kez bikinili paylaşımlarıyla gündemde. Ancak bu kez bir fark var. Yaz sezonunu açan ve bikinili paylaşımlar yapan Bahar Candan'ın filtreli pozları bir yana, ayakları sosyal medyanın diline düştü. İşte detaylar...
28.05.2023 09:04 - Son Güncelleme: 28.05.2023 09:04
Depremin ikinci gününde Bahar Candan, üstsüz bir şekilde fotoğraf paylaşıp altına şu yorumu yazmıştı: Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz. Size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
Öte yandan kardeş Bahar Candan daha sonra paylaşımını kaldırıp bu paylaşımı yapmıştı.