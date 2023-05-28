Gamze Özçelik'ten 'özlem içimi yakıyor' paylaşımı! Nikah masasından sonra o kareyi paylaştı 13 yaşındaki oğlunu görenler: "Koca yürekli..."
Gamze Özçelik'ten 'özlem içimi yakıyor' paylaşımı! Nikah masasından sonra o kareyi paylaştı 13 yaşındaki oğlunu görenler, "Koca yürekli kadın" yorumları yaptı. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti. Gamze Özçelik hayatlara dokunarak umut olurken, eski eşi Uğur Pektaş yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Gamze Özçelik'in nikah paylaşımı gündeme bomba gibi düşmüştü. Ardından hayatına dokunduğu çocuklarla paylaşım yapan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu oldu. Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlunu görenler, "Koca delikanlı olmuş" , "Annesinin aynısı" , "Kendisini doğurmuş" yorumları yaptı.
Gamze Özçelik'ten 'özlem içimi yakıyor' paylaşımı! Nikah masasından sonra o kareyi paylaştı 12 yaşındaki oğlunu görenler, "Koca yürekli kadın" , "Oğlu aynı kendisi" gibi yorumlar yaptı.
Umuda Koşanlar Derneği'ni kurucusu olan ve sayısız insanın hayatına dokunan Gamze Özçelik Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü geçtiğimiz günlerde.
3 yıllık evliliklerini 2011 yılında sonlandıran Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, boşanmanın ardından sanat dünyasından elini eteğini çekti. Şimdilerde yeniden ekranlarda yer almaya hazırlanan Pektaş'ın aksine Özçelik gözlerden uzak biryaşam sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde "Bugün bir kez daha evet dedik" notuyla şahit olduğu nikahtan bir fotoğraf karesi paylaşan Gamze Özçelik kısa sürede gündem olurken sadeliğiyle herkesi kendisine hayran bırakmıştı.