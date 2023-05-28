Dalgın Oğuzhan! Demet Özdemir’den boşanan Oğuzhan Koç gecelerde görüntülendi! Adeta ruh gibi

Kameralara yakalanan Özdemir evden birkaç eşyasını aldığını söylemişti. Oyuncu "Birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı. Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. Hiçbir zaman aramız bozulmadı" demişti.