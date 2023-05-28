Vav TV İzle
Haberler Magazin Dalgın Oğuzhan! Demet Özdemir'den boşanan Oğuzhan Koç gecelerde görüntülendi! Adeta ruh gibi

Dalgın Oğuzhan! Demet Özdemir'den boşanan Oğuzhan Koç gecelerde görüntülendi! Adeta ruh gibi

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Evli yönetmenle yasak aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Boşandıkları günden bu yana sessizliğini koruyan Oğuzhan Koç önceki gece görüntülendi. Dalgın halleri dikkatlerden kaçmadı.

28.05.2023 08:16 - Son Güncelleme: 28.05.2023 08:16
Dalgın Oğuzhan! Demet Özdemir’den boşanan Oğuzhan Koç gecelerde görüntülendi! Adeta ruh gibi

Geçtiğimiz günlerde Adalar Adliyesi'nde yollarını ayıran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hala magazin gündemindeki yerlerini koruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dalgın Oğuzhan! Demet Özdemir’den boşanan Oğuzhan Koç gecelerde görüntülendi! Adeta ruh gibi

Ünlü çift Büyükada'da Adalar Adalet Sarayı'nda boşanmıştı.

Dalgın Oğuzhan! Demet Özdemir’den boşanan Oğuzhan Koç gecelerde görüntülendi! Adeta ruh gibi

Tüm bu yaşananların ardından Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülenmişti.

Dalgın Oğuzhan! Demet Özdemir’den boşanan Oğuzhan Koç gecelerde görüntülendi! Adeta ruh gibi

Kameralara yakalanan Özdemir evden birkaç eşyasını aldığını söylemişti. Oyuncu "Birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı. Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. Hiçbir zaman aramız bozulmadı" demişti.

Dalgın Oğuzhan! Demet Özdemir’den boşanan Oğuzhan Koç gecelerde görüntülendi! Adeta ruh gibi

Önceki gün ise Koç, eski kayınpederinin yaptığı Demet Özdemir paylaşımı beğenmişti.

SON DAKİKA