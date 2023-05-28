Dalgın Oğuzhan! Demet Özdemir'den boşanan Oğuzhan Koç gecelerde görüntülendi! Adeta ruh gibi
8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Evli yönetmenle yasak aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Boşandıkları günden bu yana sessizliğini koruyan Oğuzhan Koç önceki gece görüntülendi. Dalgın halleri dikkatlerden kaçmadı.
28.05.2023 08:16 - Son Güncelleme: 28.05.2023 08:16