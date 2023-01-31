Bahar Candan önce soyundu sonra ifşaladı "Karımla ilişkideyken seni izliyoruz" Soyunarak 1 milyon TL kazanmıştı "Ben namazında..."
Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde çıplak fotoğraflarından 1 milyon TL'ye yakın para kazandığını duyuran Bahar Candan bu kez kendisine gelen bir mesajı ifşa etti hem de dalga geçer gibi... İşte detaylar...
31.01.2023 09:11 - Son Güncelleme: 31.01.2023 09:14
Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.