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Haberler Magazin Demet Akalın'ın k.ku çıkışından sonra Petek Dinçöz'den 'asalet' göndermesi! "Çıplaklığa alıştırdılar" demişti ortalık karıştı: "Tarafını seç"

Demet Akalın'ın k.ku çıkışından sonra Petek Dinçöz'den 'asalet' göndermesi! "Çıplaklığa alıştırdılar" demişti ortalık karıştı: "Tarafını seç"

Demet Akalın'ın k.ku çıkışından sonra Petek Dinçöz'den 'asalet' göndermesi! "Çıplaklığa alıştırdılar" demişti ortalık karıştı. Attığı her adımla gündeme gelmeyi başaran Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hemen hemen her konu hakkında bir paylaşımda bulunan ve kimi zaman tepki çeken kimi zaman da haklı görülen Demet Akalın siyah uzun elbisesiyle sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı sahne kıyafetine gelen yorumlara öyle yanıtlar verdi ki sosyal medyanın gündemine de hızlıca girdi. Akalın'ın 'k.ku' yanıtı ise herkesi şaşkına çevirdi. Yaşananların ardından Petek Dinçöz'den bomba gönderme geldi sosyal medya ikiye bölündü.

30.01.2023 09:24 - Son Güncelleme: 30.01.2023 09:52
Demet Akalın’ın k.ku çıkışından sonra Petek Dinçöz’den ’asalet’ göndermesi! Çıplaklığa aalıştırdılar demişti ortalık karıştı: Tarafını seç

"TARAFINI SEÇ"

Demet Akalın'ın k.ku çıkışından sonra Petek Dinçöz'den 'asalet' göndermesi! "Çıplaklığa alıştırdılar" demişti ortalık karıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın’ın k.ku çıkışından sonra Petek Dinçöz’den ’asalet’ göndermesi! Çıplaklığa aalıştırdılar demişti ortalık karıştı: Tarafını seç

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne kıyafetiyle gündemde. "Dün gece asillik dersi verdiğimiz doğrudur" diyerek siyah elbisesiyle pozlarını paylaşan Akalın'ın kıyafetine eleştiri yağdı.

Demet Akalın’ın k.ku çıkışından sonra Petek Dinçöz’den ’asalet’ göndermesi! Çıplaklığa aalıştırdılar demişti ortalık karıştı: Tarafını seç

Bir takipçi "Demet abla bu balmumun olmamış hiç. Neredeyse söyle gitmeyelim" deyince şarkıcı kendini tutamadı ve şu yanıtı verdi: "Hayatım sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki asil bir şıklık görünce beyniniz yanıyor azcık kurban olayım dünya modasına bak! Soyunmak istemeyen sadece şarkılarıyla sahne yapmak isteyenler de var benim gibi."

Demet Akalın’ın k.ku çıkışından sonra Petek Dinçöz’den ’asalet’ göndermesi! Çıplaklığa aalıştırdılar demişti ortalık karıştı: Tarafını seç

DİKKAT ÇEKEN YANIT

Ancak bu yanıtlar şarkıcının takipçilerini tatmin etmedi. Bir kişi de Akalın'a "Abla elbise demişsin ama bu baya ferace" yazdı. Akalın ise, "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor k..ku izlemeye değil sorry." yanıtını verdi.

Demet Akalın’ın k.ku çıkışından sonra Petek Dinçöz’den ’asalet’ göndermesi! Çıplaklığa aalıştırdılar demişti ortalık karıştı: Tarafını seç

Petek Dinçöz'den gelen "Biri asalet mi dedi?" paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü.

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