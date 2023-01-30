Özcan Deniz ile Samar Dadgar apar topar evlenmişti meğer hamileymiş! Sırlar açığa çıktı eski eş Feyza Aktan'a olay gönderme: "Benim gibi bir eşek..."
Özcan Deniz ile Samar Dadgar apar topar evlenmişti meğer hamileymiş! 20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlenen çift, balayı için Dubai'ye uçtu. Anne Kadriye Deniz'in oğlu Özcan Deniz'in evliliine karşı olmasının ardından sırlar açığa çıktı,.Özcan Deniz'in evliliğinin perde arkası olay! Nikahtan sonra ilk konserini veren Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a yaptığı gönderme ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte tüm detaylar...
30.01.2023 09:50 - Son Güncelleme: 30.01.2023 10:18
ÖZCAND ENİZ İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR!
Özcan Deniz ile Samar Dadgar apar topar evlenmişti meğer hamileymiş! Sırlar açığa çıktı, eski eş Feyza Aktan'a olay gönderme geldi.
İddiaya göre çift gizlice evlendi, bu iddianın ortaya atılma nedeni ise ikilinin arkadaşlarından gelen görüntüler oldu. Bir televizyon programında bu karelerin Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın nikahından olduğu ileri sürüldü.
Gerçek ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, Samar Dadgar'a geçen yılbaşında evlilik teklifi ettiği sevgilisi Samar Dadgar'la 20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlendi. Hafta sonu aile arasında sessiz sedasız yapılan törene çiftin 20 kişilik yakın dostlarının katıldığı öğrenildi.