Bahar Candan kendinden yaşça büyük adamla otelde fena halde yakalandı! Murat Boz itirafıyla şaşkına çevirmişti
Bahar Candan kendinden yaşça büyük adamla otelde fena halde yakalandı! Skandallar kraliçesi fenomen Bahar Candan geçtiğimiz günlerde, tanıştığı bir şahısın otel odasında gizlice görüntülerini aldığı iddia ederek şikayetçi olmuştu. Candan şimdi de kendisinden yaşça büyük bir kişiyle otelde samimi şekilde görüntülendi. Önceki gün Murat Boz itirafı ile gündeme bomba gibi düşen Bahar Candan'ın ortaya çıkan görüntüleri kısa sürede gündem oldu, o ismin kim olduğu ise merak ediliyor...
01.04.2022 14:35 - Son Güncelleme: 01.04.2022 14:42
Skandallar kraliçesi Bahar Candan, yine gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde 'Sana marka yaratalım.
Ünlülerle çalışırsın' vaatlerine kanarak yolda tanıştığı adamla otel odasına giden fenomen Bahar Candan, bir süre sonra odadan çıkmak istedi.
'Seninle işim bitti' diyerek sinkaflı sözler söyleyen adam Bahar Candan'ı odadan kovunca, ünlü fenomen karakola sığındı.
Söylemezsem Olmaz programında ekrana gelen görüntülerde, Bahar Candan'ın kendisinden yaşça büyük kişiyle samimi halleri görüntüleniyor.