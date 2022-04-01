Yıldız Tilbe karşı atakla adliyede! Saldırgan sokak köpeklerine karşı sözleriyle tepki çekmişti...
Saldırgan sokak köpeklerine karşı sözleriyle tepki çekmişti... Yıldız Tilbe karşı atakla adliyede! Sosyal medya hesabından saldırgan sokak köpeklerine ilişkin paylaşım yapan Yıldız Tilbe, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin! İnsan parçalamak nedir ya?" ifadeleri ile dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyadaki bu açıklaması ardından kendisi hakkında tehdit, hakaret ve küfürlü sözler sarf eden aralarında Ceylan Ertem gibi ünlülerin bulunduğu bazı kullanıcılar hakkında, şikayetçi oldu. İstanbul Adliyesine gelerek suç duyurusuyla birlikte basına açıklama yapan Yıldız Tilbe, 'İnsana zarar veren hiçbir canlının yaşama hakkı yoktur' dedi.
Saldırgan sokak hayvanlarının zehirli etlerle öldürülmeleri gerektiğini savunan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvan sever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" şeklinde mesaj paylaştı.
Yıldız Tilbe'nin "zehirli et" önerisine tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü sanatçı bugün İstanbul Çağlayan Adliyesine gelerek, kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf eden ünlü isimler hakkında şikayetçi oldu. Ünlü sanatçı yanlış anlaşıldığını, buna rağmen hakkında küfür ve hakaret içeren sözler sarf edildiğini kaydetti.
Aralarında onlarca ünlü sanatçı olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bazı açıklamalarda bulundu: ''İnsan hayatının da önemli olduğunu düşünüyorum, Allah önce insanı yatarmış, her şeyi de insan için yaratmış. Ben parçalanan çocukları gördüm, birinin yüzü yok birinin gözü yok kolu yok bacağı yok. Çok etkilendiğim için saldırgan köpekler için birkaç cümle ettim''
''EĞİTİLSİN İNSANA FAYDALI HALE GETİRİLSİN''
''Müslüman olduğum için bizde insan ölür hayvan geberir, 'Gebersin' dedim. Bu kelime üzerinde çok üzerime gelindi. O zaman uyutulsun ama çocuklar sokakta daha rahat gezsin. Yaşlılar camiye sabah rahat gitsin, köylüler tarlasına giderken parçalanıyor, rahat gitsin. Çocuklar parklarda oynasın yaşlılar rahat gezsin. Diğer köpekler de rehabilite ediliyorsa edilsin, edilmiyorsa kör gezdiren köpekler var yaşlı bakan, gazete getiren. Eğitilsin, insana faydalı hale getirilsin. Buna hepimiz razıyız ama parçalayan köpekler, itlaf edilmelidir çünkü vahşilerdir. O yüzden çocukların ve insanların önceliği olduğunu düşünüyorum yaşamda'' dedi.
BASINA KONUŞTU
Açıklamasına devam eden Yıldız Tilbe, "Ben çok hakaret yedim gerçekten, hayatımda duymadığım küfürler yedim. Ne annem, ne babam, ne vücudum, ne kişiliğim, ne sanatım, hiçbir şey bırakmadılar. O yüzden çok gücüme gitti aslında bu olayı ama o kadar hakareti niye yiyeyim ki ben? İnsanı savunduğum için mi? Çocukları, yaşlıları köpekler parçalamasın dediğim için mi? Köpeklere de bakılsın, vahşi olmasın, saldırmasınlar, ben bunu söylüyorum. Yoksa her canlının yaşam hakkı vardır ama insana zarar veren hiçbir canlının yaşam hakkı yoktur''