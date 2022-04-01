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Haberler Magazin Alişan'la Aynalı Tahir'de ekran başına kilitlemişti! Yeşim Büber şanı şöhreti bıraktı kendini mavilere attı! Son hali...

Alişan'la Aynalı Tahir'de ekran başına kilitlemişti! Yeşim Büber şanı şöhreti bıraktı kendini mavilere attı! Son hali...

İlk olarak 1998 yılında izleyici karşısına çıkmaya başlayan başrolünü şarkıcı Alişan'ın üstlendiği Aynalı Tahir aynı zamanda Yeşim Büber'in de yıldızını parlatmıştı. Dizide Sedef karakterini canlandıran Yeşim Büber, pek çok dizi filmde rol aldı ancak sonrasında tüm bu şan, şöhreti bırakıp eşi ve çocuklarıyla kendini mavilere attı. 2006 yılında Mehmet Aksın'la evlenen, Nehir ve Can Yunus adında ikizleri olan Yeşim Büber, 13 yıldır ailesiyle birlikte teknede yaşıyor. Anlaşılan Yeşim Büber'e bu yaşam tarzı o kadar iyi gelmiş ki, yıllar adeta teğet geçmiş. İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in paylaşımları...

01.04.2022 13:21 - Son Güncelleme: 01.04.2022 13:21
Alişan’la Aynalı Tahir’de ekran başına kilitlemişti! Yeşim Büber şanı şöhreti bıraktı kendini mavilere attı! Son hali...

Bir zamanların ünlü oyuncusu Yeşim Büber şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aynalı Tahir dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile yaşamını birleştirmişti. Yaklaşık 13 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

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Alişan’la Aynalı Tahir’de ekran başına kilitlemişti! Yeşim Büber şanı şöhreti bıraktı kendini mavilere attı! Son hali...

Şimdilerde 43 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla olay yaratıyor.

Alişan’la Aynalı Tahir’de ekran başına kilitlemişti! Yeşim Büber şanı şöhreti bıraktı kendini mavilere attı! Son hali...

Yeni hayatından paylaşımlar yapan Büber adından sıkça söz ettiriyor.

Alişan’la Aynalı Tahir’de ekran başına kilitlemişti! Yeşim Büber şanı şöhreti bıraktı kendini mavilere attı! Son hali...

"TEKNEDE YAŞAMAK BAZEN ZOR"
Takipçilerinin "Teknede yaşamak zor mu?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, şöyle yanıt vermişti:

Alişan’la Aynalı Tahir’de ekran başına kilitlemişti! Yeşim Büber şanı şöhreti bıraktı kendini mavilere attı! Son hali...

"Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz. Düşündüğümüzden çok daha uzun sürdü ve sabaha yetiştirmemiz gerek. Saat gece yarısını geçti fakat daha işimiz var. Çok nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandılar.

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