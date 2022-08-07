Bahar Candan kazancını açıklamış herkesi şaşkına çevirmişti! Bir tomar parayı denize attı tepki çekti: "Görgüsüzlük"

Son olarak arkadaşlarıyla lüks bir yatta parti yapan Candan, yüzlerce lirayı ve dolarları yırtarak denize attı. O anları sosyal medyadan paylaşan Bahar Candan, büyük tepki çekti. Ünlü fenomenin takipçileri "Kesin paralar sahtedir" yorumları yaptı. Kimi ise Candan'ı görgüsüzlükle suçladı.