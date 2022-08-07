Bahar Candan kazancını açıklamış herkesi şaşkına çevirmişti! Bir tomar parayı denize attı tepki çekti: "Görgüsüzlük"
Bahar Candan'dan tepki çeken hareket! Bir tomar parayı denize attı videoyu görenler, "Görgüsüzlük" , "Kesin paralar sahtedir" şeklinde yorumlar yaptı. Skandallar kraliçesi fenomen Bahar Candan Instagram paylaşımı ile gündemde. Lüks yaşantısıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın aylık geliri geçtiğimiz aylarda herkesi şoke etmişti. "Ben bu ülkenin en büyük sugar baby'siyim" diyen Bahar, bu kez de elinde tuttuğu bir tomar parayı denize atarak adından söz ettirdi. Kimi Candan'ı görgüsüzlükle suçlarken kimi de paraların sahte olduğunu söyledi. İşte detaylar...
07.08.2022 15:56 - Son Güncelleme: 07.08.2022 16:02
"GÖRGÜSÜZLÜK"
Bahar Candan kazancını açıklamış herkesi şaşkına çevirmişti! Bir tomar parayı denize attı tepki çekti.
Geçtiğimiz haftalarda 11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan, aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söylemişti.
Söylemezsem Olmaz programında ekrana gelen görüntülerde, Bahar Candan'ın kendisinden yaşça büyük kişiyle samimi halleri görüntüleniyor.