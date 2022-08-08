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Haberler Magazin Sepetini aldı ormana gitti! Hande Erçel'den pazar paylaşımı! Piknik sefası pozları sosyal medyayı salladı! Göğsüne kadar derin braletiyle baş döndürdü

Sepetini aldı ormana gitti! Hande Erçel'den pazar paylaşımı! Piknik sefası pozları sosyal medyayı salladı! Göğsüne kadar derin braletiyle baş döndürdü

Hande Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan 28 yaşındaki oyuncu son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynamıştı. Oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da çok konuşuluyor.

08.08.2022 09:20 - Son Güncelleme: 08.08.2022 09:20
Sepetini aldı ormana gitti! Hande Erçel’den pazar paylaşımı! Piknik sefası pozları sosyal medyayı salladı! Göğsüne kadar derin braletiyle baş döndürdü

Ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından paylaştı ortalık yıkıldı. Son dönemlerin en çok konuşulan ismi yaptığı her hareketiyle olay oluyor. Son olarak Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazine bomba gibi düşen güzel oyuncu şimdilerde Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Hafta sonunu ormanda piknik yaparak geçirmeye karar veren Erçel'in paylaşımları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sepetini aldı ormana gitti! Hande Erçel’den pazar paylaşımı! Piknik sefası pozları sosyal medyayı salladı! Göğsüne kadar derin braletiyle baş döndürdü

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Hande Erçel'in 28 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Büyük hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu son olarak piknikten paylaştı.

Sepetini aldı ormana gitti! Hande Erçel’den pazar paylaşımı! Piknik sefası pozları sosyal medyayı salladı! Göğsüne kadar derin braletiyle baş döndürdü

HANDE ERÇEL'EN PAZAR PAYLAŞIMI

Uzun süredir düzenli spor yapan ve sağlıklı beslenen oyuncu, muhteşem fiziğini sergilediği kıyafetiyle şov yaptı.

Sepetini aldı ormana gitti! Hande Erçel’den pazar paylaşımı! Piknik sefası pozları sosyal medyayı salladı! Göğsüne kadar derin braletiyle baş döndürdü

Hafta sonunu sevdikleriyle ormanda piknik yaparak geçiren güzel oyuncu İnstagram'da payşatığı fotoğraflarla adeta mest etti.

Sepetini aldı ormana gitti! Hande Erçel’den pazar paylaşımı! Piknik sefası pozları sosyal medyayı salladı! Göğsüne kadar derin braletiyle baş döndürdü

Güzelliğiyle baş döndüren Erçel'i paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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