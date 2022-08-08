Sepetini aldı ormana gitti! Hande Erçel’den pazar paylaşımı! Piknik sefası pozları sosyal medyayı salladı! Göğsüne kadar derin braletiyle baş döndürdü

Ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından paylaştı ortalık yıkıldı. Son dönemlerin en çok konuşulan ismi yaptığı her hareketiyle olay oluyor. Son olarak Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazine bomba gibi düşen güzel oyuncu şimdilerde Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Hafta sonunu ormanda piknik yaparak geçirmeye karar veren Erçel'in paylaşımları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.