Sepetini aldı ormana gitti! Hande Erçel'den pazar paylaşımı! Piknik sefası pozları sosyal medyayı salladı! Göğsüne kadar derin braletiyle baş döndürdü
Hande Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan 28 yaşındaki oyuncu son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynamıştı. Oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da çok konuşuluyor.
08.08.2022 09:20 - Son Güncelleme: 08.08.2022 09:20
Ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından paylaştı ortalık yıkıldı. Son dönemlerin en çok konuşulan ismi yaptığı her hareketiyle olay oluyor. Son olarak Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazine bomba gibi düşen güzel oyuncu şimdilerde Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Hafta sonunu ormanda piknik yaparak geçirmeye karar veren Erçel'in paylaşımları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Instagram hesabını aktif olarak kullanan Hande Erçel'in 28 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Büyük hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu son olarak piknikten paylaştı.