Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan son yolculuğuna uğurlandı

Çok erken bir kayıp. Arkasında çok sayıda dost, öğrenci ve çok sayıda değerli iş bıraktı. Bundan sonra onlarla avunacağız. Ne mutlu ki dostları var. Ne mutlu ki onu sesiyle tanıyanlar var. Belki yüzünü bilmeseler de sesiyle tanıyanlar var. O ses bu coğrafyada çınlamaya devam edecek" dedi.