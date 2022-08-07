Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı Sungun Babacan (63), Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene, Derya Baykal ve Yekta Kopan'ın da aralarında olduğu sanatçı dostları katıldı.
Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise ve Mel Gibson gibi pek çok yıldıza sesiyle hayat veren ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olduğu öğrenilen Sungun Babacan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde defnedilmek istediği öğrenilen Babacan'ın cenazesi ilçeye getirildi. Bugün öğle namazının ardından Burhaniye Orjan Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Babacan, Geriş Mezarlığı'na defnedildi. Babacan'ın cenaze törenine Derya Baykal, Yekta Kopan yanı sıra sanatçı dostları ve ailesi katıldı.
'BENİM USTAMDI'
Cenaze törenine katılan yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, "Sungun Babacan benim ustamdı, hocamdı, yönetmenimdi, ağabeyimdi. Çok şey öğretti bana. Sungur Babacan Türkiye'de seslendirme mesleğinin bir sanat haline gelmesini sağlayan isimlerden biriydi.
'ÇOK BAŞARILIYDI'
Babacan ile çok eski arkadaş olduklarını ve birçok projede beraber çalıştıklarını söyleyen oyuncu Derya Baykal ise "Hepimizin başı sağ olsun. Sungun benim Ankara Radyosu 'Çocuk Saati' programından çok küçük yaşlardan arkadaşım, dostum, sevdiğim bir kardeşimdi. Gerçekten dün çok üzüldüm. Hem Semih Sergen hocamızı kaybettik, hem Sungun'u. 2 büyük değer. Tüm Türkiye'nin, tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Sungur'un kalbimde yeri bambaşka.