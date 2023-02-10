Vav TV İzle
Haberler Magazin Bahar Candan ile Nihal Candan yine skandal! Deprem yogasından namaz paylaşımına "Allah sizi ıslah etsin dalga mı geçiyorsun"

Bahar Candan ile Nihal Candan yine skandal! Deprem yogasından namaz paylaşımına "Allah sizi ıslah etsin dalga mı geçiyorsun"

6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye, deprem bölgelerindeki depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışırken Bahar Candan'dan sonra ablası Nihal Candan'dan da skandal bir paylaşım gelmişti. Candan kardeşleri dur durak bilmiyor.

10.02.2023 12:36 - Son Güncelleme: 10.02.2023 12:36
Bahar Candan ile Nihal Candan yine skandal! Deprem yogasından namaz paylaşımına Allah sizi ıslah etsin dalga mı geçiyorsun

Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin acısını yaşarken, Bahar ve Nihal Candan kardeşler skandal paylaşımlarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bahar Candan ile Nihal Candan yine skandal! Deprem yogasından namaz paylaşımına Allah sizi ıslah etsin dalga mı geçiyorsun

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5'lik depremler 10 ili vurdu. Binlerce vatandaş hayatını kaybederken, binlerce insan evsiz, yurtsuz kaldı.

Bahar Candan ile Nihal Candan yine skandal! Deprem yogasından namaz paylaşımına Allah sizi ıslah etsin dalga mı geçiyorsun

Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları düzenleniyor.

Bahar Candan ile Nihal Candan yine skandal! Deprem yogasından namaz paylaşımına Allah sizi ıslah etsin dalga mı geçiyorsun

Tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken Candak kardeşlerden skandal paylaşımlar gelmişti hatırlarsanız.

Bahar Candan ile Nihal Candan yine skandal! Deprem yogasından namaz paylaşımına Allah sizi ıslah etsin dalga mı geçiyorsun

Depremin ikinci gününde Bahar Candan, üstsüz bir şekilde fotoğraf paylaşıp altına şu yorumu yazmıştı: Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz. Size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız

SON DAKİKA