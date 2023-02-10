Bahar Candan ile Nihal Candan yine skandal! Deprem yogasından namaz paylaşımına "Allah sizi ıslah etsin dalga mı geçiyorsun"
6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye, deprem bölgelerindeki depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışırken Bahar Candan'dan sonra ablası Nihal Candan'dan da skandal bir paylaşım gelmişti. Candan kardeşleri dur durak bilmiyor.
10.02.2023 12:36 - Son Güncelleme: 10.02.2023 12:36
Depremin ikinci gününde Bahar Candan, üstsüz bir şekilde fotoğraf paylaşıp altına şu yorumu yazmıştı: Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz. Size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız