Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Romanyalı Otilia'ya deprem tepkisi! Zehir zemberek sözler geldi: "Hani Türkiye senin ikinci evindi?"
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Romanyalı Otilia'ya deprem tepkisi! Açtı ağzını yumdu gözünü. Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi 10 ili vurdu. Depremin ardından hem Türk hem de yabancı ünlülerden peş peşe destek mesajları gelirken Sinan Akçıl eski sevgilisine gösterdiği tepkiyle dikkat çekti. Bir dönem Sinan Akçıl ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Otilia, son paylaşımı ile tepki topladı. Romanyalı şarkıcı Otilia, son paylaşımında bir çekimden videosunu yayınlayınca Sinan Akçıl, Otilia'nın paylaşımına yorum yapmadan geçmedi.
10.02.2023 11:48 - Son Güncelleme: 10.02.2023 11:54
"HANİ TÜRKİYE SENİN İKİNCİ EVİNDİ?"
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Romanyalı Otilia'ya deprem tepkisi! Zehir zemberek sözler geldi.
2017 yılında Sinan Akçıl ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Romanyalı şarkıcı Otilia, Türkiye'deki depreme kayıtsız kaldı.
Romanyalı şarkıcı Otilia, son paylaşımında bir çekimden videosunu yayınladı. Sinan Akçıl, Otilia'nın paylaşımına "Hani Türkiye senin ikinci evindi, bunu söylüyordun hep! Video çektirmeyi bırakıp gelsen de buradaki insanlara yardım etsen daha iyi olmaz mı???" yorumunda bulundu.