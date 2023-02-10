Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Romanyalı Otilia'ya deprem tepkisi! Zehir zemberek sözler geldi: "Hani Türkiye senin ikinci evindi?"

Romanyalı şarkıcı Otilia, son paylaşımında bir çekimden videosunu yayınladı. Sinan Akçıl, Otilia'nın paylaşımına "Hani Türkiye senin ikinci evindi, bunu söylüyordun hep! Video çektirmeyi bırakıp gelsen de buradaki insanlara yardım etsen daha iyi olmaz mı???" yorumunda bulundu.