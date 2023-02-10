Gamze Özçelik deprem bölgesinde dişini tırnağına taktı! Minik bebeğin o anlarını paylaştı yürek sızladı: "Tanık olduğumuz bazı anlar..."
Gamze Özçelik deprem bölgesinde dişini tırnağına taktı! Minik bebeğin o anlarını paylaşan Gamze Özçelik hem vatandaşların içine umut serpti hem de yürek sızlattı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası tüm Türkiye, depremzedelerin yaralarını sarmak için kolları sıvadı. O isimlerden biri de Gamze Özçelik oldu. Deprem bölgesinde bulunan eski oyuncu Gamze Özçelik tüm gün depremzedelere çorba dağıttı. Özçelik enkazdan çıkarılan minik bir bebeği de paylaşarak "Umut var" dedi.
"TANIK OLDUĞUMUZ BAZI ANLAR..."
Gamze Özçelik deprem bölgesinde dişini tırnağına taktı! Minik bebeğin o anlarını paylaştı yürekler sızladı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin acı bilançosu artıyor.
"Yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ve diğer 9 ilde herkes canla başla çalışıyor. Hem arama kurtarma operasyonu hem de hayatta kalanların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için pek çok ünlü isim de bölgede.
Deprem sonrası yardım çalışmaları devam ederken Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile beraber deprem bölgelerinde olduklarını açıklamıştı. Özçelik, "Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum... Allah zor durumdaki tüm canların ve yardım ulaştırmaya çalışan ekiplerin yar ve yardımcısı olsun..." dediği paylaşımında şu resmi açıklamayı yapmıştı: