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Haberler Magazin Bahar Candan asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızdı 'Allah ıslah etsin' Annesinin kuliste Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti

Bahar Candan asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızdı 'Allah ıslah etsin' Annesinin kuliste Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti

Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından Bahar Candan bu kez yaptığı Instagram paylaşımıyla gündemde. Asansöre çırılçıplak binen Bahar Candan yetmedi üzerine bir de bu anları Instagram hesabında paylaştı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Bahar Candan için 'Allah ıslah etsin' yorumunda bulundu.

20.12.2022 09:23 - Son Güncelleme: 20.12.2022 09:23
Bahar Candan asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızdı ’Allah ıslah etsin’ Annesinin kuliste Nihat Doğan’la ilişkiye girdiği iddia edilmişti

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde anneleri Umut Candan'ın kuliste Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilen kardeşlerden Bahar Candan çırılçıplak asansöre bindi. İşte o anlar...

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Bahar Candan asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızdı ’Allah ıslah etsin’ Annesinin kuliste Nihat Doğan’la ilişkiye girdiği iddia edilmişti

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.

Bahar Candan asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızdı ’Allah ıslah etsin’ Annesinin kuliste Nihat Doğan’la ilişkiye girdiği iddia edilmişti

Müstehcen bir uygulamada para kazanmak için açıldıkça açılan Candan buradan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.

Bahar Candan asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızdı ’Allah ıslah etsin’ Annesinin kuliste Nihat Doğan’la ilişkiye girdiği iddia edilmişti

Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızdı.

Bahar Candan asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızdı ’Allah ıslah etsin’ Annesinin kuliste Nihat Doğan’la ilişkiye girdiği iddia edilmişti

Sosyal medyada öne çıkan hesaplardan biri Candan'ın çıplak şekilde her yerini gösterdiğini anları paylaştı.

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