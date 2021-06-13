Bahar Candan açtı ağzını yumdu gözünü! Aleyna Tilki’yi yerden yere vurdu ‘Bu sözler kavgada söylenmez’
Bahar Candan açtı ağzını yumdu gözünü! Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu… Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun" diyerek hayalindeki erkeği açıklamıştı. Genç şarkıcının açıklamasının ardından İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, Aleyna Tilki'yi hedef aldı. Candan'ın sözleri kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, 'Bu sözler kavgada söylenmez' yorumunda bulundu. İşte detaylar…
13.06.2021 00:05
- Son Güncelleme: 13.06.2021 00:23
Aleyna Tilki, katıldığı bir programda "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak" şeklinde konuşmuştu.
Aleyna Tilki'nin açıklaması kısa sürede gündem olurken ardından İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan'dan beklenmedik bir çıkış geldi.
Snob Magazin'e konuşan Bahar Candan, Aleyna Tilki'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Candan, olay yaratan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Aleyna sen bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük kekosusun.
Senin çıkacağın adam sana entelektüel zevkler katmalı. Hatta o kişi mümkünse seni İngilizce öğrenmek için Amerika yerine sanatsal aktivitelerin bol, diskoların az olduğu bir ülkeye yollasın. Bu sayede sanatını geliştirebilirsin"
"ŞEYMA'NIN İZİNDEN GİDEN ALEYNA"
Candan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem maçoyu falan boş ver sen! Eğitimli ve üniversite mezunu olmak şart. Şeyma Subaşı'nın izinden giden Aleyna Tilki ve onun gibiler, başka ülkeye çok meraklıysanız üniversiteyi bitirip gidin. Bari size beyin göçü desinler"