Niran Ünsal’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Niran Ünsal'ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı… Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, kardeşi Haktan'ın İbo Show'a konuk olmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, Niran Ünsal ile Haktan'ın kardeş olup olmadığını araştırırken güzel şarkıcının hayatı merak konusu oldu. Ünsal'ın 1999–2001 yılları arasında ünlü oyuncuyla evli olduğunu öğrenenler ise şaştı kaldı. İşte Niran Ünsal'ın eski eşi…

12.06.2021 23:39 - Son Güncelleme: 12.06.2021 23:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





