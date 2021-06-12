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Niran Ünsal’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Niran Ünsal'ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı… Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, kardeşi Haktan'ın İbo Show'a konuk olmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, Niran Ünsal ile Haktan'ın kardeş olup olmadığını araştırırken güzel şarkıcının hayatı merak konusu oldu. Ünsal'ın 1999–2001 yılları arasında ünlü oyuncuyla evli olduğunu öğrenenler ise şaştı kaldı. İşte Niran Ünsal'ın eski eşi…

12.06.2021 23:39 - Son Güncelleme: 12.06.2021 23:39
Niran Ünsal’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, kardeşi Haktan'ın İbo Show'a konuk olmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, Niran Ünsal ile Haktan'ın kardeş olup olmadığını araştırırken güzel şarkıcının hayatı merak konusu oldu.

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Niran Ünsal’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Niran Ünsal'ın hayatını araştıran internet kullanıcıları, şarkıcının 1999–2001 yılları arasında ünlü oyuncuyla evli olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Niran Ünsal’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

İşte başta Niran Ünsal olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri…

Niran Ünsal’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

Niran Ünsal’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

SEDA SAYAN-MAHSUN KIRMIZIGÜL