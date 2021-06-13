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Merve Boluğur kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi sosyal medyayı yaktı kavurdu

Merve Boluğur kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi… Son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarla sık sık gündem olan Merve Boluğur, son yayınladığı fotoğraflarla yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına 'kraliçe' notunu düşen Boluğur için "Yandı buralar", "Porselen bebek gibisin" yorumları yapıldı. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı…

13.06.2021 00:29 - Son Güncelleme: 13.06.2021 01:08
Merve Boluğur kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi sosyal medyayı yaktı kavurdu

Son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarla sık sık gündem olan Merve Boluğur, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğraflarla yine adından söz ettirdi.

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Merve Boluğur kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi sosyal medyayı yaktı kavurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Merve Boluğur kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi sosyal medyayı yaktı kavurdu

Paylaşımının altına 'Kraliçe' notunu ekleyen Merve Boluğur, "Maşallah deyin" diyerek takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi.

Merve Boluğur kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi sosyal medyayı yaktı kavurdu

Ünlü oyuncunun iddialı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri Merve Boluğur'a "Yandı buralar", "Porselen bebek gibisin" yorumlarında bulundu.

Merve Boluğur kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi sosyal medyayı yaktı kavurdu

İşte Merve Boluğur'un sosyal medyayı sallayan o pozları…