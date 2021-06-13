Merve Boluğur kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi sosyal medyayı yaktı kavurdu

Merve Boluğur kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi… Son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarla sık sık gündem olan Merve Boluğur, son yayınladığı fotoğraflarla yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına 'kraliçe' notunu düşen Boluğur için "Yandı buralar", "Porselen bebek gibisin" yorumları yapıldı. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı…

13.06.2021 00:29 - Son Güncelleme: 13.06.2021 01:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





