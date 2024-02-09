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"Babam" diye tanıştırdığı kişi "Kocası" çıktı | Türkiye Esra Erol'daki 2 traktör, 3 araba sattıran sahte gelini konuşuyor!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bugün programa İbrahim Bey damga vurdu. 45 yaşındaki İbrahim Bey Esra Erol'da programına şaşırtıcı bir dolandırılma hikayesi ile katıldı. "Sevgilim Emine için 2 traktör, 3 araba sattım. Babam" diye tanıştırdığı kişi "Kocası" çıktı. 3 milyon lira dolandırıldım." dedi. Canlı yayına Emine Hanım'ın katılmasıyla ortalık iyice karıştı. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o anlar...

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 23:26 Güncelleme 09 Şubat 2024, 23:33
Babam diye tanıştırdığı kişi Kocası çıktı | Türkiye Esra Erol’daki 2 traktör, 3 araba sattıran sahte gelini konuşuyor! 1

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da bugün de izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Babam diye tanıştırdığı kişi Kocası çıktı | Türkiye Esra Erol’daki 2 traktör, 3 araba sattıran sahte gelini konuşuyor! 2

5 çocuk babası 45 yaşındaki İbrahim Bey Esra Erol'da programına şaşırtıcı bir dolandırılma hikayesi ile katıldı.

Babam diye tanıştırdığı kişi Kocası çıktı | Türkiye Esra Erol’daki 2 traktör, 3 araba sattıran sahte gelini konuşuyor! 3

İbrahim Bey, yayına çıkar çıkmaz "Bu kadın Bursa'nın en büyük dolandırıcısı. Çoluğumu çocuğumu perişan etti." diyerek sitem etti.

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