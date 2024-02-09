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Yunus Emre’nin eşinden yarışmadaki yakın temaslara yanıt! “Survivor’da harem kurdu Yunus Emre” Gizem Memiç'in ardından...

Survivor All Star'a Gizem'in Yunus Emre'ye yakın teması damga vurdu. O anları gören ekran başındaki izleyiciler, sosyal medya üzerinden Yunus Emre'nin eşine mesaj yağdırdı. Özellikle Aleyna Kalaycıoğlu'nun fanlarından gelen mesajlar dikkat çekerken Yunus Emre'nin eşinin verdiği yanıt olay oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 16:53 Güncelleme 09 Şubat 2024, 16:53
Yunus Emre’nin eşinden yarışmadaki yakın temaslara yanıt! “Survivor’da harem kurdu Yunus Emre” Gizem Memiç’in ardından... 1

Survivor All Star 2024'te yarışmacılar arasında yaşanan gerginlikler sık sık sosyal medyanın konusu olmuştu.

Yunus Emre’nin eşinden yarışmadaki yakın temaslara yanıt! “Survivor’da harem kurdu Yunus Emre” Gizem Memiç’in ardından... 2

Yarışma bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Gizem'in Yunus Emre'ye yakın teması sosyal medyaya damga vurdu.

Yunus Emre’nin eşinden yarışmadaki yakın temaslara yanıt! “Survivor’da harem kurdu Yunus Emre” Gizem Memiç’in ardından... 3

O anları gören ekran başındaki izleyiciler, sosyal medya üzerinden Yunus Emre'nin eşine mesaj yağdırdı.

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