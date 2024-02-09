Survivor All Star'a Gizem'in Yunus Emre'ye yakın teması damga vurdu. O anları gören ekran başındaki izleyiciler, sosyal medya üzerinden Yunus Emre'nin eşine mesaj yağdırdı. Özellikle Aleyna Kalaycıoğlu'nun fanlarından gelen mesajlar dikkat çekerken Yunus Emre'nin eşinin verdiği yanıt olay oldu. İşte detaylar...
Survivor All Star 2024'te yarışmacılar arasında yaşanan gerginlikler sık sık sosyal medyanın konusu olmuştu.
Yarışma bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Gizem'in Yunus Emre'ye yakın teması sosyal medyaya damga vurdu.
O anları gören ekran başındaki izleyiciler, sosyal medya üzerinden Yunus Emre'nin eşine mesaj yağdırdı.