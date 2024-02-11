14 yıl önce Bergüzar Korel'le evlenen Halit Ergenç'in eski eşi bakın kim! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıyla aylarca evli kalmış...

2009 yılında meslektaşı Bergüzar Korel ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Halit Ergenç'in bu evlilikten üç evladı oldu. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Ergenç hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Halit Ergenç'in Seksenler ve Arka Sokaklar'da rol alan ilk eşi...