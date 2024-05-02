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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! 700 bin TL nafaka ödüyordu! İşte Chloe'nin yeni aşkı...

2014 senesinde Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan 2019 yılında ise Serdar Ortaç ile evliliklerini sonlandırmıştı. Tek celsede boşanan Chloe Loughnan, bu yaz evleniyor. Ortaç da ödediği 700 bin TL'lik nafakadan kurtuluyor. İşte Chloe Loughnan'ın Serdar Ortaç'tan sonra gönlünü kaptırdığı o kişi...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 07:03 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 07:03
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! 700 bin TL nafaka ödüyordu! İşte Chloe’nin yeni aşkı... 1

İrlandalı manken Chloe Loughnan, geçtiğimiz yıllarda Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra Türkiye ile bağlarını kesmemiş, sık sık gelip gitmişti.

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! 700 bin TL nafaka ödüyordu! İşte Chloe’nin yeni aşkı... 2

Ortaç ile yolları ayırmasının ardından yeni bir hayata başlayan Chloe Loughnan, geçtiğimiz yıl mimar isimle aşk yaşamaya başlamıştı.

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! 700 bin TL nafaka ödüyordu! İşte Chloe’nin yeni aşkı... 3

Mutlu birlikteliklerini sık sık sosyal medyadan gözler önüne seren İrlandalı manken, geçtiğimiz yaz evlilik teklifi almıştı. Loughnan da bu teklife "Evet" cevabını vermişti.

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