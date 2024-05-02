Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! 700 bin TL nafaka ödüyordu! İşte Chloe'nin yeni aşkı...

2014 senesinde Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan 2019 yılında ise Serdar Ortaç ile evliliklerini sonlandırmıştı. Tek celsede boşanan Chloe Loughnan, bu yaz evleniyor. Ortaç da ödediği 700 bin TL'lik nafakadan kurtuluyor. İşte Chloe Loughnan'ın Serdar Ortaç'tan sonra gönlünü kaptırdığı o kişi...