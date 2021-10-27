Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Önce Alişan ardından Buse Varol paylaştı! Adeta nispet yapıp düşman çatlattılar! Ünlü çift meğer...
Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları yönünde iddia ortaya atılan şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol sosyal medya paylaşımıyla düşman çatlattı. Ünlü şarkıcı Alişan ile 4 yıldır evli olan Buse Varol paylaşıma 'Canım Kocam' notunu düşürerek adeta 'boşanmayacağız' mesajını verdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen 'ayrıldılar' iddiası böylelikle çürümüş oldu. İşte Alişan ve eşi Buse Varol çiftinin o mutlu aile pozu...
27.10.2021 15:18
- Son Güncelleme: 27.10.2021 15:18
Ayrıldıkları iddia edilen ünlü çift Alişan ve eşi Buse Varol cephesinden flaş yanıt! Buse Varol günlerdir gündemden düşmeyen 'boşandılar' yönündeki iddialara eşi Alişan'la çektirdiği o pozuyla cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde Buse Varol'un yurtdışına çıkması 'Alişan'la ayrıldılar mı?' sorusunu akıllara getirmişti. Magazin dünyanı çalkalayan iddiaların asılsız olduğu o fotoğrafla kesinleşti.
Önce Alişan İnstagram hesabından eşi Buse Varol ile olan fotoğrafını nazar boncuğu ve kalp emojisi koyarak paylaştı.
Sonra Buse Varol da kendi hesabından Alişan'ın o paylaşımını kendi hikaye bölümünden paylaşarak üzerine 'Canım kocam' notunu iliştirdi. Ünlü çift konuşanların ağzını böylelikle kapatmış oldu.