Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Önce Alişan ardından Buse Varol paylaştı! Adeta nispet yapıp düşman çatlattılar! Ünlü çift meğer...

Ayrıldıkları iddia edilen ünlü çift Alişan ve eşi Buse Varol cephesinden flaş yanıt! Buse Varol günlerdir gündemden düşmeyen 'boşandılar' yönündeki iddialara eşi Alişan'la çektirdiği o pozuyla cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde Buse Varol'un yurtdışına çıkması 'Alişan'la ayrıldılar mı?' sorusunu akıllara getirmişti. Magazin dünyanı çalkalayan iddiaların asılsız olduğu o fotoğrafla kesinleşti.