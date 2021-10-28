Kuruluş Osman Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi çıka çıka Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Görenler inanamadı

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle oyunculuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Şeyma Kokrmaz hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. Şeyma Korkmaz'ın eşi şu sıralar Kardeşlerim'de rol alıyor. İşte başta Şeyma Korkmaz olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.