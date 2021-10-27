İzzet Yıldızhan diyor ki 'kızlarım eş seçemez flört edemez bu bana ters!' 9 çocuklu İzzet Yıldızhan'ın sözleri çok konuşulacak
Üç ayrı kadından yedi oğlu ve iki kızı olan İzzet Yıldızhan'dan çok konuşulacak açıklamalar. 2. Sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın kızları hakkında kullandığı sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocuklarına verdiği değeri anlatırken kullandığı bir cümleden sonra sosyal medyada yerden yere vuruldu. Günümüzde gençlerin sık flört ettiğini ve bunu yanlış bulduğunu ifade eden İzzet Yıldızhan, kızlarının flört etmesine asla müsade etmediğini, eş seçimini kendilerinin yapmasına karşı olduğunu söyledi.
27.10.2021 15:36
- Son Güncelleme: 27.10.2021 15:36
Üç ayrı kadından yedi oğlu ve iki kızı olan İzzet Yıldızhan'dan çok konuşulacak 'flört' açıklaması geldi. 58 yaşındaki türkücü, "Kızlarımın eş seçme şansı yok, ben seçmeyeceğim tabii ki! Flörte karşıyım. Bir kızla erkeğin aynı evde yaşamasına karşıyım" dedi. İşte İzzet Yıldızhan'ın dikkat çeken sözleri...
İzzet Yıldızhan, tv8'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk oldu. Kızlarının "İşte benim sevgilim" demesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.