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Haberler Magazin İzzet Yıldızhan diyor ki 'kızlarım eş seçemez flört edemez bu bana ters!' 9 çocuklu İzzet Yıldızhan'ın sözleri çok konuşulacak

İzzet Yıldızhan diyor ki 'kızlarım eş seçemez flört edemez bu bana ters!' 9 çocuklu İzzet Yıldızhan'ın sözleri çok konuşulacak

Üç ayrı kadından yedi oğlu ve iki kızı olan İzzet Yıldızhan'dan çok konuşulacak açıklamalar. 2. Sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın kızları hakkında kullandığı sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocuklarına verdiği değeri anlatırken kullandığı bir cümleden sonra sosyal medyada yerden yere vuruldu. Günümüzde gençlerin sık flört ettiğini ve bunu yanlış bulduğunu ifade eden İzzet Yıldızhan, kızlarının flört etmesine asla müsade etmediğini, eş seçimini kendilerinin yapmasına karşı olduğunu söyledi.

27.10.2021 15:36 - Son Güncelleme: 27.10.2021 15:36
İzzet Yıldızhan diyor ki ’kızlarım eş seçemez flört edemez bu bana ters!’ 9 çocuklu İzzet Yıldızhan’ın sözleri çok konuşulacak

Üç ayrı kadından yedi oğlu ve iki kızı olan İzzet Yıldızhan'dan çok konuşulacak 'flört' açıklaması geldi. 58 yaşındaki türkücü, "Kızlarımın eş seçme şansı yok, ben seçmeyeceğim tabii ki! Flörte karşıyım. Bir kızla erkeğin aynı evde yaşamasına karşıyım" dedi. İşte İzzet Yıldızhan'ın dikkat çeken sözleri...

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İzzet Yıldızhan diyor ki ’kızlarım eş seçemez flört edemez bu bana ters!’ 9 çocuklu İzzet Yıldızhan’ın sözleri çok konuşulacak

İzzet Yıldızhan, tv8'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk oldu. Kızlarının "İşte benim sevgilim" demesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.

İzzet Yıldızhan diyor ki ’kızlarım eş seçemez flört edemez bu bana ters!’ 9 çocuklu İzzet Yıldızhan’ın sözleri çok konuşulacak

ÜNLÜ ŞARKICININ AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:
"Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki. Mutlaka aileler görüşür, bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum. Böyle yani! Ben böyle doğru buluyorum..."

İzzet Yıldızhan diyor ki ’kızlarım eş seçemez flört edemez bu bana ters!’ 9 çocuklu İzzet Yıldızhan’ın sözleri çok konuşulacak

"FLÖRTTE HER ŞEY YAŞANMAMALI"
"Birbirlerini tanıyacaklar tabii ama flörtün bir sınırı vardır. Benim de o sınırım var. Ailelerin gözetiminde tabii ki birbirlerini tanıyacaklar. Flört edilmemeli. Çünkü gençlik hata yapıyor, ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı kesinlikle..."

İzzet Yıldızhan diyor ki ’kızlarım eş seçemez flört edemez bu bana ters!’ 9 çocuklu İzzet Yıldızhan’ın sözleri çok konuşulacak

"Masumane olmalı, evliliğe kadar o sevgi korunmalı. Masumiyetin korunması gerektiğine inanıyorum. Geçmişe bakalım, evliliklere bakın. Boşanmalar böyle miydi, çok azdı. Çünkü masumane evlilikler, ailelerin birbiriyle masumane tanışmaları vardı. Evlilikler bir ömür sürüyordu..."

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