Ayların hasretine dayanamadılar! Dilan Polat ve Engin Polat cezaevinde öpüşmenin yolunu buldu: Silmeden git...

Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti gündeme bir kez daha bomba gibi düştü. Engin Polat'a büyük aşkıyla bilinen Dilan Polat, avukatına herkesi hayrete düşüren bir istekte bulundu. Avukat Hüseyin Kaya katıldığı bir televizyon programında Dilan ve Engin'in cezaevinde buldukları öpüşme yolunu şu sözlerle anlattı. "Dilan elimi öptü. 'Abi, elini silmeden Engin'e git, o da elini öpsün' dedi. Engin'e gittim, o da öptü." İşte ilginç olayın detayları...
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat gündemi sallayan bir olaya daha imza attı.
Birbirlerine olan aşkıyla bilinen ünlü çift, kara para aklama suçuyla cezaevine gönderilmişti.
Çiftin avukatı Hüseyin Kaya, katıldığı bir televizyon programında Dilan ve Engin Polat'ın cezaevinde nasıl öpüşme yolu bulduklarını anlattı. Avukatın anlattıkları herkese hayrete düşürdü. İşte çiftin bulduğu o yol...