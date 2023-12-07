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Ayların hasretine dayanamadılar! Dilan Polat ve Engin Polat cezaevinde öpüşmenin yolunu buldu: Silmeden git...

Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti gündeme bir kez daha bomba gibi düştü. Engin Polat'a büyük aşkıyla bilinen Dilan Polat, avukatına herkesi hayrete düşüren bir istekte bulundu. Avukat Hüseyin Kaya katıldığı bir televizyon programında Dilan ve Engin'in cezaevinde buldukları öpüşme yolunu şu sözlerle anlattı. "Dilan elimi öptü. 'Abi, elini silmeden Engin'e git, o da elini öpsün' dedi. Engin'e gittim, o da öptü." İşte ilginç olayın detayları...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 18:50 Güncelleme 07 Aralık 2023, 19:18
Ayların hasretine dayanamadılar! Dilan Polat ve Engin Polat cezaevinde öpüşmenin yolunu buldu: Silmeden git... 1

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat gündemi sallayan bir olaya daha imza attı.

Ayların hasretine dayanamadılar! Dilan Polat ve Engin Polat cezaevinde öpüşmenin yolunu buldu: Silmeden git... 2

Birbirlerine olan aşkıyla bilinen ünlü çift, kara para aklama suçuyla cezaevine gönderilmişti.

Ayların hasretine dayanamadılar! Dilan Polat ve Engin Polat cezaevinde öpüşmenin yolunu buldu: Silmeden git... 3

Çiftin avukatı Hüseyin Kaya, katıldığı bir televizyon programında Dilan ve Engin Polat'ın cezaevinde nasıl öpüşme yolu bulduklarını anlattı. Avukatın anlattıkları herkese hayrete düşürdü. İşte çiftin bulduğu o yol...

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