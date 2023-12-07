Ayların hasretine dayanamadılar! Dilan Polat ve Engin Polat cezaevinde öpüşmenin yolunu buldu: Silmeden git...

Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti gündeme bir kez daha bomba gibi düştü. Engin Polat'a büyük aşkıyla bilinen Dilan Polat, avukatına herkesi hayrete düşüren bir istekte bulundu. Avukat Hüseyin Kaya katıldığı bir televizyon programında Dilan ve Engin'in cezaevinde buldukları öpüşme yolunu şu sözlerle anlattı. "Dilan elimi öptü. 'Abi, elini silmeden Engin'e git, o da elini öpsün' dedi. Engin'e gittim, o da öptü." İşte ilginç olayın detayları...