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4,5 aylık hamile Eda Ece'den karnı burnunda ilk poz "Göbekli ayna selfiesi" Bebeğinin cinsiyeti belli olmuştu eşi Buğrahan Tuncer...

Oyuncu Eda Ece uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş, uzun süre magazin gündeminde yer alan görkemli düğünün ardından ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Eda Ece önceki gün yeni paylaşım yaparak imaj değişikliğine gittiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyeti belli olan Eda Ece'den karnı burnunda ilk hamilelik paylaşımı da geldi.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 17:15 Güncelleme 07 Aralık 2023, 17:15
4,5 aylık hamile Eda Ece’den karnı burnunda ilk poz Göbekli ayna selfiesi Bebeğinin cinsiyeti belli olmuştu eşi Buğrahan Tuncer... 1

Eda Ece, uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da evlenmişti. Şimdilerde 4,5 aylık hamile olan Ece'den karnı burnunda ilk paylaşım geldi.

4,5 aylık hamile Eda Ece’den karnı burnunda ilk poz Göbekli ayna selfiesi Bebeğinin cinsiyeti belli olmuştu eşi Buğrahan Tuncer... 2

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi.

4,5 aylık hamile Eda Ece’den karnı burnunda ilk poz Göbekli ayna selfiesi Bebeğinin cinsiyeti belli olmuştu eşi Buğrahan Tuncer... 3

Ece'nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı. Buğrahan Tuncer'in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.

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