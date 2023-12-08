Yasak aşıklar Ümran Seyhan ile Kenan Tosun yan yana "Neden kaçıyorsun ki gel yanıma" Cansu Tosun ile Serenay Sarıkaya...

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, geçen haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yansımış ve ikilinin yasak aşkı ifşa olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmiş, Tosun sosyal medya hesabında imalı paylaşımlarla bulunmuştu. İlişkileri magazin dünyasında büyük ses getiren Ümran Seyhan ve Kenan Tosun, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yanyana yürüyen sevgililerden Kenan Tosun, görüntülendiklerini fark edince panik oldu.