Aykübe Pusat bikini yerine bornoz tercih etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...
Son olarak Furkan Andıç ile aşk yaşayan Aybüke Pusat, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı. 25 yaşındaki Aybüke Pusat, meslektaşları gibi bikinili pozlarla değil, bornozlu fotoğraflarla çıktı hayranlarının karşısına. İşte kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan Aybüke Pusat ve ünlülerin bornozlu halleri...
23.07.2020 17:23
- Son Güncelleme: 23.07.2020 17:23
Karantina günlerini evde geçiren Aybüke Pusat, normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu Çeşme'de aldı.Tatilden karelerini sık sık takipçileriyle paylaşan Pusat, son olarak bornozuyla verdiği pozu yayınladı.Güzel oyuncu, paylaşımına "O kurnadan bu kurnaya" notunu düştü. İşte Aybüke Pusat ve ünlülerin bornozlu paylaşımları...
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