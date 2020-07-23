Aykübe Pusat bikini yerine bornoz tercih etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...

Karantina günlerini evde geçiren Aybüke Pusat, normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu Çeşme'de aldı.Tatilden karelerini sık sık takipçileriyle paylaşan Pusat, son olarak bornozuyla verdiği pozu yayınladı.Güzel oyuncu, paylaşımına "O kurnadan bu kurnaya" notunu düştü. İşte Aybüke Pusat ve ünlülerin bornozlu paylaşımları...