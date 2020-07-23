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Aykübe Pusat bikini yerine bornoz tercih etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...

Son olarak Furkan Andıç ile aşk yaşayan Aybüke Pusat, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı. 25 yaşındaki Aybüke Pusat, meslektaşları gibi bikinili pozlarla değil, bornozlu fotoğraflarla çıktı hayranlarının karşısına. İşte kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan Aybüke Pusat ve ünlülerin bornozlu halleri...

23.07.2020 17:23 - Son Güncelleme: 23.07.2020 17:23
Aykübe Pusat bikini yerine bornozu tercih etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...

Karantina günlerini evde geçiren Aybüke Pusat, normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu Çeşme'de aldı.Tatilden karelerini sık sık takipçileriyle paylaşan Pusat, son olarak bornozuyla verdiği pozu yayınladı.Güzel oyuncu, paylaşımına "O kurnadan bu kurnaya" notunu düştü. İşte Aybüke Pusat ve ünlülerin bornozlu paylaşımları...

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Aykübe Pusat bikini yerine bornozu tercih etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...

Guido Senia

Aykübe Pusat bikini yerine bornozu tercih etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...

Elisabeth Mas

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı olarak tanıdığımız ve magazin dünyasında eşi Caner Karaloğlu ve Tuba Ünsal'ın yasak aşkıyla gündeme gelen İspanyol gelin Elisabeth Mas, bornozuyla İstanbul sokaklarında verdiği pozla herkesi şoke etti!

Aykübe Pusat bikini yerine bornozu tercih etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...
Aykübe Pusat bikini yerine bornozu tercih etti! İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...
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